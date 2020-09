Internazionali, Berrettini parte bene

Matteo Berrettini ha vinto al debutto agli Internazionali d’Italia. Il numero uno azzurro ha superato a Roma l’argentino Federico Coria, numero 104 del mondo, con il punteggio di 7-5, 6-1. Dopo una buona partenza, l’atleta sudamericano è nettamente calato nel secondo parziale. Berrettini aspetta ora il vincente della sfida tra Travaglia e Coris.

“Mi riprometto di pensare a una partita alla volta e un punto alla volta, anche se non nascondo che il mio obiettivo è fare bene negli Slam e nei Masters 1000 e questo è appunto un torneo di quella categoria. Per cui intendo lottare punto su punto con l’intenzione di dare il massimo e andare più avanti possibile”, ha detto in conferena stampa Berrettini, che solo la settimana scorsa giocava sul cemento a New York.

OMNISPORT | 16-09-2020 13:01