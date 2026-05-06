Internazionali d’Italia, montepremi incredibile: Sinner può avvicinare Alcaraz grazie al prize money da record

Montepremi sempre più ricco agli Internazionali d'Italia, dove per la prima volta il vincitore del torneo maschile incasserà oltre un milione di euro, cifra che permetterebbe a Sinner di avvicinare di molto Alcaraz nei guadagni in carriera

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Dopo aver conquistato i primi quattro Masters 1000 stagionali Jannik Sinner si presenta a Roma con l’intenzione di fare la storia e completare il Career Golden Masters prima di compiere 25 anni, stracciando così il precedente primato stabilito da Novak Djokovic. Oltre ai titoli e alla gloria, gli Internazionali d’Italia 2026 mettono in palio anche un montepremi in crescita rispetto alla passata stagione, con il vincitore che si aggiudicherà un assegno che supererà il milione di euro.

Il confronto col montepremi del 2025

Internazionali d’Italia sempre più ricchi. Come quasi tutti gli altri tornei del circuito – Indian Wells è una delle poche eccezioni -, anche a Roma ogni anno che passa il montepremi messo in palio dagli organizzatori lievitano sempre più. Per l’edizione 2026 infatti il prize money del torneo della capitale ha raggiunto l’incredibile cifra di 8,235,540 euro per il torneo maschile, superando di quasi 200,000 euro quello della stagione passata (€8.055.385), con i rialzi che hanno interessato tutti i turni.

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Il montepremi e i punti in palio turno per turno

L’aumento del montepremi ha permesso inoltre agli Internazionali d’Italia di superare per la prima nella sua storia il milione di euro per il vincitore, dopo che l’anno scorso Carlos Alcaraz si era aggiudicato €985.030 battendo proprio Sinner in finale. Vediamo dunque nel dettaglio il montepremi e i punti che ogni giocatore si aggiudicherà in base al loro piazzamento nel torneo:

1° TURNO – € 21.285 (0 punti)

2° TURNO – € 31.585 (30 punti)

3° TURNO – € 54.110 (50 punti)

OTTAVI DI FINALE – € 92.470 (100 punti)

QUARTI DI FINALE – € 169.375 (200 punti)

SEMIFINALE – € 297.550 (400 punti)

FINALE – € 535.585 (650 punti)

VINCITORE – € 1.007.165 (1000 punti)

Sinner può portarsi a un passo dal prize money vinto in carriera da Alcaraz

La speranza di tutti i tifosi italiani è che ad aggiudicarsi il titolo e il milione abbondante di euro sia un azzurro, con il più quotato che è senza dubbio Sinner, il quale a Roma potrebbe diventare il secondo giocatore e il più giovane di sempre a completare il Career Golden Masters, in modo da riportare il trofeo maschile nelle mani di un italiano a distanza di 50 anni dal trionfo di Adriano Panatta. Inoltre aggiudicandosi il ricco prize money Jannik salirebbe a un totale di circa 64,690,000 di dollari, portandosi a un passo da Alcaraz, che lo precederebbe di meno di poche centinaia di miglia di dollari (64,997,598).