Internazionali, Darderi ribalta e umilia Zverev e trova Jodar: tabù Italia e polemica su Roma per Sascha

Dopo un primo set di grande difficoltà e contraddistinto anche da qualche svarione, Darderi ribalta il match contro Zverev umiliandolo nel terzo set e strappando così il pass per i quarti di finale agli Internazionali d'Italia

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Miracolo di Luciano Darderi, che dopo un primo set estremamente complicato è stato protagonista di una rimonta epica su Alexander Zverev eliminato col risultato di 1-6 7-6 6-0. L’azzurro approda cosi ai quarti di finale degli Internazionali d’Italia, dove affronterà la rivelazione del 2026 Rafael Jodar, che contro Learner Tien si è confermato il Next Gen più in forma del momento e forse anche il più competitivo tra tutti i giovani che si stanno affermando nel circuito maggiore.

Darderi parte male, poi ribalta e umilia Zverev

Miracolo di Darderi agli ottavi di finale degli Internazionali d’Italia. E dire che il primo set è stato tutto all’insegna del tedesco, che ha dominato i propri turni di servizio – solo tre i punti vinti in risposta dall’azzurro nel primo parziale – e sfruttato alla grande le chance in suo favore in risposta, portandosi subito avanti di due break e poi chiudendo il set sul 6-1.

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L’avvio del secondo con Zverev che strappa nuovamente la battuta a Darderi alla prima occasione sembra poi il preludio di una rapida conclusione dell’incontro, esito al quale però l’azzurro si ribella, ottenendo l’immediato contro-break. La situazione di parità dura però poco, dato che nel quinto game il tedesco strappa nuovamente il servizio a Luciano (sempre alla prima occasione). Arrivato a servire per il match Sascha accusa però un passaggio a vuoto che permette a Luciano di riaprire il parziale e, dopo aver salvato per la prima volta ben tre palle break nell’undicesimo game, volare al tie-break, dove mette in campo un tennis di altissimo livello annullando la bellezza di quattro match point (di cui uno in risposta) e trionfa per 12 punti a 10.

Arrivati al terzo set Darderi sembra a questo punto andare al doppio della velocità di Zverev. L’azzurro infatti arriva su ogni palla del tedesco e riduce al minimo gli errori, salendo rapidamente sul 4-0 e poi chiudendo la propria rimonta con un 6-0 umiliante per il tedesco. Prima vittoria in carriera per Luciano contro un giocatore dei primi 10 e due azzurri tra i migliori otto degli Internazionali d’Italia vista anche la vittoria di Jannik Sinner nel derby su Andrea Pellegrino.

Giramenti di testa e problemi fisici per Darderi

A condizionare Darderi contro Zverev sembrerebbero esserci stati anche alcuni problemi fisici, con Luciano che tra la fine del primo set e l’inizio del secondo è sembrato accusare qualche giramento di testa, forse dovuto alla tensione del momento e al caldo sole di Roma, tanto da richiedere anche l’intervento del fisio, che però non ha ritenuto opportuno chiamare il medical time-out. Oltre a questi giramenti di testa, Darderi è apparso anche un po’ limitato negli spostamenti, problemi che hanno con ogni probabilità causato un po’ di nervosismo nell’azzurro, che lo ha sfogato scagliando una pallina in tribuna e prendendosi il warning dal giudice di sedia, gesto che però sembra aver aiutato Luciano a reagire, dato che da quel momento è partita la sua incredibile rimonta.

Zverev, tra il tabù italiani e la polemica col campo di Roma

Quella contro Darderi è l’ennesima sconfitta rimediata contro un italiano nel 2026 da Zverev. Ben sei delle otto sconfitte stagionali del tedesco sono arrivate infatti contro giocatori azzurri, quattro occasioni da Sinner (tutte senza vincere un set), una contro Flavio Cobolli in semifinale all’ATP 500 di Amburgo e, appunto, quella di oggi contro Luciano.

Una sconfitta arrivata non senza qualche polemica, con Sascha che sul finire del secondo set si è lamentato del terreno di gioco (sul quale va detto erano presenti delle buche che in un campo di un torneo Masters 1000 non si dovrebbero vedere) con la giudice di sedia, chiedendo che venisse sistemato prima di riprendere a giocare. Non è la prima volta che i campi di Roma finiscono nel mirino dei giocatori, come confermano anche le recenti parole di Andrey Rublev che evidenziava come la situazione nella capitale sia così da anni ormai.

Jodar si conferma, battuto anche Tien e quarti anche a Roma

Darderi vola dunque ai quarti di finale agli Internazionali d’Italia, dove per avanzare nel torneo dovrà battere la rivelazione del 2026 Jodar, che anche a Roma si è confermato come il next gen più in forma e forse quello già più pronto a sfidare i grandi. Dopo la vittoria su Joao Fonseca a Madrid, nella capitale italiana è arrivata anche quella su un altra stella emergente del circuito, ovvero l’ammazza grandi Learner Tien, battuto abbastanza nettamente col risultato di 6-1 6-4 in meno di un’ora e un quarto.