Internazionali di Roma, quinto trionfo di Djokovic

Novak Djokovic ha vinto gli Internazionali di Roma per la quinta volta in carriera.

Nella finale giocata insolitamente di lunedì il serbo ha avuto la meglio sull’argentino Diego Schwartzman e ha così trovato il modo migliore per dimenticare la clamorosa eliminazione per squalifica agli Us Open.

I parziali di 7-5, 6-3 danno l’idea di una partita equilibrata, in particolare nel primo set, iniziato con due break a sorpresa di Schwartzmann. Il sogno dell’underdog dura però poco perché Nole risale lentamente la china recuperando lo svantaggio e portandosi sul 4-4. Schwartzmann crolla sul più bello sul 6-5, fallendo la ciambella di salvataggio del tie break e cedendo così il set all’avversario.

Djokovic perde il servizio anche in apertura del secondo set, ma lo recupera subito e piazza lo scatto decisivo strappandolo a 0 all’avversario sul 3-3, poi è una discesa verso un titolo atteso a Roma da cinque anni.



OMNISPORT | 21-09-2020 19:28