Internazionali d'Italia amari per Camila Giorgi: out al primo turno

Finisce amaramente e ben prima del previsto l’avventura di Camila Giorgi agli Internazionali d’Italia 2020.

L’azzurra cede infatti dopo tre set di aspra battaglia contro Dayana Yastremska, in due ore e 36 minuti e al termine di una partita palpitante ed equilibrata.

Finisce infatti 7-5, 6-7(5), 6-4, con Camila Giorgi che cede il primo set solo dopo aver subito un pesantissimo break nel finale. Si aggiudica il secondo al tie-break, dopo un’incredibile successione di break e controbreak (per tre volte la marchigiana passa avanti e si fa raggiungere dall’avversaria nel successivo turno di servizio). Il terzo set inizia bene per l’ucraina, avanti di un break dopo il terzo game. Camila Giorgi recupera sul 3-3, ma cede nuovamente il servizio nel nono game non riuscendo più a recuperare.

OMNISPORT | 14-09-2020 22:33