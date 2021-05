Internazionali, Fognini lascia la conferenza stampa stizzito

Giornata da dimenticare per Fabio Fognini agli Internazionali d’Italia: l’azzurro è stato eliminato al primo turno da Kei Nishikori. Dopo il match, Fognini in conferenza stampa ha risposto alle prime due domande: “Non ho giocato bene, lui ha fatto meglio di me e c’è poco altro da aggiungere. In una settimana da Madrid a oggi ho perso un po’ di condizione fisica – aggiunge – Oggi lui è stato semplicemente più bravo di me, ha giocato meglio. L’unica nota positiva di oggi è che le caviglie non mi fanno più male”.

Alla terza domanda è sopraggiunto un problema tecnico ad indispettire di più Fognini. Dopo un attesa di qualche minuto, l’azzurro ha abbandonato la conferenza stampa visibilmente stizzito.

OMNISPORT | 10-05-2021 18:12