Internazionali, impresa Schwartzman contro Nadal. Ok Djokovic

Diego Schwartzman compie l’impresa: il 28enne di Buenos Aires batte per la prima volta in carriera Rafa Nadal e avanza alle semifinali degli Internazionali di Roma, dove affronterà Shapovalov. 6-2, 7-5 il punteggio finale, in due ore di gioco.

Passa invece l’altro big, Novak Djokovic, che non senza fatica ha la meglio su Koepfer: finisce 6-2, 4-6, 6-3 dopo una partita non semplice per il serbo, apparso spesso nervoso. Adesso ‘Nole’ se la vedrà con Ruud, giustiziere di Berrettini.

Nel tabellone femminile, avanza al penultimo atto Simona Halep, che batte per forfait Yulia Putintseva (ma era comunque avanti 6-2, 2-0 al momento del ritiro). La romena affronterà Garbine Muguruza (3-6, 6-3, 6-4 su Victoria Azarenka). L’altra semifinale del torneo donne vedrà affrontarsi, nel derby della Repubblica Ceca, Marketa Vondrousova (6-3, 6-0 su Elina Svitolina) e Karolina Pliskova (6-3, 3-6, 6-0 contro Elise Mertens).

OMNISPORT | 20-09-2020 09:35