Internazionali, l'allarme di Ljubicic: "Sinner corre un rischio". L'avvertimento del coach su Roma e Parigi

Per il commentatore Jannik deve recuperare energie fisiche e mentali e i primi turni al Foro Italico non saranno facili. Vincere anche il Roland Garros, poi, sarebbe un'impresa.

Se mai ci fosse modo di traslare il glossario del calcio in una nicchia di esperti, lui ne farebbe parte. Non si perde una svista arbitrale né gli umori social del mondo delle curve

Meno due all’atteso debutto di Jannik Sinner sulla terra rossa romana. Il rosso di San Candido ha ormai rotto il ghiaccio con la superficie che, fino all’anno scorso, era considerata meno congeniale alle sue caratteristiche. Ha vinto a Montecarlo superando Carlos Alcaraz e conquistando il primo Masters 1000 della sua carriera sulla terra, poi ha concesso il bis a Madrid portando a cinque la striscia di “1000” vinti consecutivamente. Un record che Sinner potrebbe perfezionare nella “sua” Roma, col supporto dei tantissimi tifosi pronti a dar vita a un incitamento da stadio per lui. Anche se, per Ivan Ljubicic, il campione altoatesino corre un rischio.

Sinner, la priorità: recuperare energie fisiche e mentali

Per l’ex tennista e autorevole coach, oggi apprezzato commentatore su Sky, c’è un piccolo, grande problema per Sinner da affrontare al Foro Italico. Una questione non di poco conto e da prendere seriamente in considerazione. “Queste giornate sono importanti per recuperare le energie fisiche e mentali“, ha spiegato Ljubicic. “Giocare un Masters 1000 di dieci giorni ti tiene attaccato al torneo per un periodo molto lungo. Pensare che Jannik potrebbe vincere sia Roma sia Roland Garros è tanta roba“, l’avvertimento del saggio allenatore, che forse vede troppa euforia attorno al campione italiano.

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Ljubicic avverte Jannik: “Occhio ai primi turni a Roma”

Il rischio più grande per Sinner è quello che Jannik dovrà affrontare subito, nei primi turni, quando la condizione non sarà ancora al top visti i tanti impegni precedenti, gli spostamenti e le “fatiche” dei suoi primi giorni romani: “Credo che il periodo più complicato siano i primi turni, lo abbiamo visto anche a Madrid. Una volta che prende il ritmo diventa addirittura difficile metterlo in difficoltà. Vedremo come col suo staff gestiranno queste situazioni. Sinner deve pensare una partita per volta. Parte strafavorito agli Internazionali, vedremo come riuscirà a gestire le energie. Pressione? Non credo conti tanto: quest’anno è diverso”.

Il debutto di Sinner agli Internazionali: Ofner o Michelsen

Intanto oggi, pioggia permettendo, Sinner conoscerà il nome del suo primo avversario sul Centrale del Foro Italico, che uscirà dal confronto tra Alex Michelsen, ex promessa del tennis made in USA, e l’austriaco Sebastian Ofner. Non proprio due fenomeni, visto che l’americano viaggia in 42ma posizione della classifica ATP e Ofner addirittura alla numero 82. Soprattutto Michelsen, però, qualche fastidio potrebbe procurarlo a Jannik, al debutto nella cornice romana. L’esordio di Sinner agli Internazionali è previsto per sabato 9 maggio, in un orario da definire. Sei – si spera – gli impegni che lo attendono al Foro Italico, prima della missione parigina.