Internazionali, Musetti dolorante ma vincente: Lorenzo batte Cerundolo e scoppia in lacrime, la gamba preoccupa

Quanta sofferenza fisica per Musetti, che l'evidente problema alla coscia sinistra ha battuto in due set combattuti Cerundolo, sfogando con le lacrime poi il dolore

Vittoria sofferta per Lorenzo Musetti, che nonostante i problemi alla coscia sinistra e i crampi è riuscito a battere l’ostico Francisco Cerundolo in due set, al termine dei quali si è sfogato con qualche lacrima di dolore. L’azzurro vola dunque agli ottavi di finale degli Internazionali d’Italia, dove affronterà Casper Ruud, sperando che il problema alla gamba possa rientrare in tempo.

Musetti soffre ma batte Cerundolo

Ci si aspettava un match equilibrato e Musetti e Cerundolo non hanno disatteso le aspettative. Particolarmente combattuto è stato soprattutto il primo set, dove dopo un buon inizio Lorenzo ha iniziato a commettere qualche errore in più e a subire l’aggressività in risposta dell’argentino, che prima si procura tre palle break senza sfruttarle nel sesto game e poi strappa la battuta all’azzurro nell’ottavo. Sotto di un break arriva però l’immediata reazione di Musetti, che trova l’immediato contro break e poi strappa la battuta a Cerundolo portandosi a servire per il set, accusando però un passaggio a vuoto che porta il parziale a un tie-break equilibrato e vinto da Lorenzo per 9 punti a 7.

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A inizio del secondo parziale l’argentino si porta subito avanti di un break, ma nel game successivo Musetti riporta immediatamente il parziale in una situazione di equilibrio strappando a sua volta la battuta a Cerundolo, che poi nel settimo si procura tre palle break che però Lorenzo annulla alla grande. Ritrovatosi a servire per rimanere nel match, nel decimo game Francisco subisce la pressione e inizia a commettere qualche errore di troppo che Musetti sfrutta, andando a segno col terzo match point in risposta e trionfando così dopo 2 ore e 12 minuti col risultato di 7-6 6-4.

Preoccupa il problema alla gamba

Intanto destano (però) sempre più preoccupazione le condizioni fisiche di Musetti, che da qualche giorno indossa una vistosa fasciatura sulla coscia sinistra, che in occasione del match contro Cerundolo è sembrata limitare Lorenzo nei movimenti e nel colpire col rovescio, dovendo in quelle circostanze poggiare tutto il peso del corpo sulla gamba. In più occasioni durante l’incontro l’azzurro si è toccato e massaggiato la coscia fasciata, mostrando qualche segnale di sofferenza e lamentandosi del dolore anche col suo angolo.

Il fatto che Musetti abbia comunque deciso di giocare contro l’argentino fa pensare che non si tratti di un infortunio grave, ma qualche dubbio sulle sue condizioni anche in vista del Roland Garros (dove dovrà difendere gli 800 punti della semifinale della passata edizione) purtroppo persiste, viste anche le lacrime di dolore versare da Lorenzo sul finire dell’incontro, con tanto di mano tremolante.

Musetti: “Ho avuto qualche problema fisico e accusato anche un po’ di crampi”

A confermare le difficoltà di oggi ci ha pensato lo stesso Musetti nell’intervista in campo dopo il successo, nella quale ha però lasciato intendere che dovrebbe normalmente tornare in campo per la sfida di ottavi di finale degli Internazionali d’Italia contro Casper Ruud: “Ho sofferto fin dall’inizio, mi aspettavo una partita difficile e lo è stata contro un amico. Può giocare benissimo su questa superficie. Ovviamente avevo il pubblico dalla mia parte come vantaggio e credo di aver gestito bene la situazione. Non ho finito al 100% delle condizioni e sto già pensando al riposo e a giocare la prossima partita. Parlo dei miei problemi fisici, avevo anche un po’ di crampi e non è stato facile trovare una via d’uscita, però sono riuscito a rimanere lì e a lottare”.

Sensazioni che Lorenzo ha poi ribadito anche nell’intervista a Sky Sport: “Fisicamente non sono al 100%, però sto stringendo i denti per far passare questa condizione. L’unico modo per tornare al top della condizione è passare da queste situazioni. Oggi sono stato molto bravo a restare lì e sicuramente il calore e l’affetto che sto ricevendo dal pubblico è magnifico”.