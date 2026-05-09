Internazionali, Musetti batte Mpetshi Perricard: ma coach Rusedski accusa Roma di aver favorito Lorenzo

Dopo le frecciatine di coach Rusedski all'organizzazione di Roma, Musetti fa valere la propria superiorità battendo nettamente Mpetshi Perricard. Vittoria agevole anche per Darderi su Hanfmann

Esordio vincente agli Internazionali d’Italia per Lorenzo Musetti, che al debutto nel torneo si è sbarazzato senza troppi problemi di Giovanni Mpetshi Perricard in due set con un doppio 6-4. Il semifinalista della passata edizione vola dunque al terzo turno a Roma, dove al prossimo turno affronterà Francisco Cerundolo. Trionfa con lo stesso risultato anche Luciano Darderi, che ha avuto la meglio su Yannick Hanfmann.

Musetti batte Mpetshi Perricard

Iniziano nel migliore dei modi gli Internazionali d’Italia di Musetti, che ha vinto e convinto contro Mpetshi Perricard. L’azzurro è infatti riuscito a gestire al meglio i suoi turni in risposta riuscendo ad arginare il potente servizio del francese e, a parte qualche leggero passaggio a vuoto, quelli al servizio, subendo un solo break nel secondo parziale dopo che nel game precedente era stato lui a strappare la battuta all’avversario, trionfando in meno di un’ora e mezza con il risultato di 6-4 6-4 e approdando così al terzo turno contro l’ostico Francisco Cerundolo, che lo ha battuto negli ultimi due scontri diretti (uno solo il successo dell’azzurro sull’argentino).

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L’insinuazione di coach Rusedski

La vigilia del match era anche stata accompagnata da una frecciatina di Greg Rusedski, nuovo allenatore di Mpetshi Perricard, che ha insinuato come la scelta di far disputare il match la sera sia stata presa dagli organizzatori per favorire Musetti: “Ho la sensazione che ci facciano giocare di sera perché vogliono vederci giocare in condizioni leggermente più lente. Ha affrontato Lorenzo Musetti diverse volte e le loro partite sono state molto combattute, quindi non vediamo l’ora di affrontare questa sfida. Ovviamente saremo gli sfavoriti, ma se riusciremo a migliorare, a progredire e a servire bene, avremo una possibilità”. Un’accusa che sembra non avere alcun fondamento, dato che la scelta di posizionare il secondo miglior italiano del tabellone maschile nella sessione serale (quella normalmente con più pubblico) appariva scontata e naturale fin da subito.

Bella vittoria anche per Darderi

Bella vittoria con lo stesso risultato di quella di Musetti anche per il coetaneo Darderi, che ha lasciato le briciole ad Hanfmann, battendolo con un doppio 6-4 grazie a un break per set. Anche Luciano approda così al terzo turno, dove affronterà il semifinalista della passata edizione Tommy Paul.