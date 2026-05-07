Internazionali, Paolini gesto liberatorio e lacrime dopo la rimonta su Jeanjean: anche Errani scoppia a piangere

Paolini soffre ma batte in rimonta Jeanjean al termine di una vera e propria maratona in seguito alla quale ha sfogato tutta la propria frustrazione con un pianto liberatorio

La multimedialità quale approccio personale e professionale. Ama raccontare lo sport focalizzando ogni attenzione sul tempo reale: la verità della dirette non sono opinioni ma fatti

Vittoria tutt’altro che semplice per Jasmine Paolini all’esordio agli Internazionali d’Italia. La campionessa in carica infatti è stata protagonista dell’ennesima prestazione altalenante di questa sua prima parte di stagione, riuscendo però al termine di una vera e propria maratona di quasi tre ore a battere in rimonta Leolia Jeanjean con il risultato di 6-7 6-2 6-4. Una vittoria che ha permesso all’azzurra di scrollarsi di dosso l’enorme frustrazione e tensione che l’hanno accompagnata in questo debutto, come evidenziato anche dalle lacrime liberatorio al termine dell’incontro.

Paolini soffre, ma vince in rimonta la maratona su Jeanjean

Non un debutto facile per Paolini agli Internazionali d’Italia, dove all’esordio ha dovuto sudare le fatidiche sette camice per approdare al terzo turno. A complicarsi la vita è però stata la stessa Jasmine, che conferma di non aver ancora superato il periodo di difficoltà che l’ha colpita da inizio stagione. Emblematico è infatti il primo set, con l’azzurra che in ben tre occasioni si è portata avanti di un break arrivando anche a servire per il parziale, salvo poi però farsi rimontare sempre da Jeanjean, che l’ha poi beffata al tie-break

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Nel successi però Jas trova la reazione immediata e conquista due break. Avanti 3-0 però incappa in un nuovo turno di battuta da dimenticare. Fortunatamente questa volta però Paolini non si scompone e oltre a conquistare un altro break vince anche il game successivo, chiudendo il set sul 6-2. Il terzo parziale è invece il più lineare, con entrambe le giocatrici che riescono a tenere i propri turni di servizio fino al settimo, quando Jeanjean, alla quinta occasione, cede la battuta a Paolini che poi chiude in 2 ore e 55 minuti sul risultato di 6-7 6-2 6-4.

Il gesto liberatorio e le lacrime dopo il successo: anche Errani scoppia a piangere

Una vittoria importante per Paolini, che sta attraversando un momento complicato della propria carriera e che per parte del match ha davvero rischiato di salutare il torneo di casa e di cui è campionessa in carica con grande anticipo. Così si spiega anche la reazione di Jas, che dopo la vittoria ha inizialmente alzato solamente il braccio per festeggiare e poi ha scagliato con rabbia la pallina sugli spalti (gesto normalissimo, ma apparso questa volta molto liberatorio).

Successivamente quando è andata in centro al campo per ringraziare gli spettatori ha accennato un sorriso, subito cancellato dalle lacrime, che hanno continuato a scorrerle sul viso anche una volta tornata in panchina. Una reazione condivisa anche dalla sua compagna di doppio e ormai allenatrice principale Sara Errani, scoppiata a piangere nel suo angolo.