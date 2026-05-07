Internazionali, l'incompiuta di Cadenasso: mette Tirante alle corde, poi crolla e cede 11 game di fila. Anche Sonego ko.

Giornataccia per i colori azzurri nella Capitale: Gianluca Cadenasso, all'esordio assoluto in un torneo ATP, sogna per un set e mezzo, poi crolla con tirante. Sonego con Buse incassa la quarta sconfitta di fila

Non bastava la batosta incassata la mattino da Berrettini: a Roma per l’Italia del tennis sono soprattutto dolori, almeno al maschile, con un’incompiuta che forse fa più male di altre, perché a Gianluca Cadenasso nessuno chiedeva di fare l’impresa contro l’argentino Tirante, ma ormai che c’era il proposito si sarebbe pure potuto realizzare. E poco dopo è andata male anche a Lorenzo Sonego, battuto dal peruviano Buse che continua a mostrare progressi importanti (specie sul rosso), pronto a diventare un fattore a tutti i livelli. Anche se così facendo ha inflitto agli appassionati italiani una delusione mica da ridere.

L’illusione di Cadenasso: un set e mezzo perfetto, poi il crollo

Cadenasso stava compiendo quell’impresa che (quasi) da sola avrebbe raddrizzato l’intera giornata. Perché aveva poco da perdere contro Thiago Agustin Tirante, dal quale a dividerlo ci sono quasi 150 posizioni nel ranking, che pure per un set e mezzo nessuno ha notato. Perché la partita la stava facendo (e pure bene) la wild card italiana, all’esordio assoluto al Foro Italico e in generale in un torneo ATP, avendo sin qui giocato solo Challenger in carriera.

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Tirante è sembrato quasi sorpreso dall’esuberanza del ligure, che l’ha costretto a giocare una partita che non pensava di dover giocare. Con una palla break annullata nel quinto gioco e un tiebreak nel quale è stato costretto sempre a inseguire, perché a Cadenasso il braccio non ha tremato e con due minibreak è andato a prendersi il parziale, ripartendo fortissimo nel secondo set con il break che pareva averlo consegnato alla storia del torneo (e non solo).

Ma nella storia Gianluca c’è entrato dalla parte… sbagliata: avanti 4-1, s’è ritrovato di colpo a fronteggiare l’ondata argentina, con 12 punti di fila utili per ribaltare completamente l’inerzia del parziale e anche della partita. Cadenasso spreca due palle per tornare avanti nel nono gioco, poi perde le distanze e anche la pazienza: gli errori gratuiti si sprecano e 11 game consecutivi (24 punti a 8 nel terzo set) finiscono per sorridere a Tirante, che in poco più di due ore risolve la pratica (6-7 6-4 6-0) e dopo lo spavento andrà a sfidare Norrie al secondo turno.

Sonego, la risalita può attendere: Buse gli rifila un doppio 6-3

La crisi nera di Lorenzo Sonego non conosce fine: contro il peruviano Ignacio Buse arriva la quarta sconfitta consecutiva (doppio 6-3 in poco meno di un’ora e mezzo), la terza al debutto in un torneo (dopo Madrid e il Challenger di Cagliari), a riprova del fatto che il percorso di ripartenza dopo i problemi fisici seguiti alla trasferta di gennaio in Australia è ancora lungo e pieno di insidie.

Buse s’è dimostrato un cagnaccio: solido, cinico (4 break su 7 occasioni avute), scaltro nei punti caldi (6 le opportunità di break annullate), ha semplicemente fatto quello che si era prefissato di fare, mettendo il dito nella piaga e lasciando ancora una volta Sonny in preda ai dubbi e ai rimpianti. Il torinese deve ritrovare la continuità perduta, ma la stagione sul rosso è pressoché andata.