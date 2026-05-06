Via agli Internazionali: Djokovic dai Mihajlovic, gli italiani (tranne Sinner) festeggiano Cobolli e Vavassori

Il Masters 1000 di Roma comincia...a cena: Nole va a trovare Arianna al Parnaso, il locale gestito dalla famiglia di Sinisa, gli Azzurri fanno gruppo celebrando Flavio e Wave.

Metti una sera a cena. Gli Internazionali di Roma, nella loro versione maschile, hanno preso ufficialmente il via nella mattinata di mercoledì coi primi incontri del man draw. Martedì si sono chiuse le qualificazioni, che hanno visto la sorprendente affermazione di Andrea Pellegrino sul talentino spagnolo Martin Landaluce, reduce dai quarti di finale a Miami. Una vittoria ottenuta dal 29enne di Bisceglie contro tutto e tutti, anche contro qualche “tifoso” particolarmente esagitato, soprattutto sui punti dell’iberico. A calmare i bollenti spiriti del bravo tennista pugliese ci ha pensato la seratina “tutta italiana” organizzata per festeggiare i compleanni di Flavio Cobolli e Andrea Vavassori.

Festa doppia di compleanno, Azzurri da Flavio e Wave

Pellegrino ha partecipato con la compagna e lo stesso hanno fatto i Berrettini, Matteo e Jacopo, ma anche Lorenzo Sonego e Lorenzo Musetti. Doppia torta di compleanno: 31 le candeline spente dal Wave, 24 invece quelle di Flavietto, reduce la sera prima dalla serata all’Olimpico a sostenere la sua Roma nello sprint Champions: dopo il 4-0 alla Fiorentina, il tennista romano ha raggiunto gli spogliatoi dove ha scambiato quattro chiacchiere con Malen. Allegra e spensierata, poi, la festicciola organizzata con gli altri azzurri. “Friends: bellissima serata”, la didascalia allo scatto diffuso sui social dai due festeggiati.

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Flavio Cobolli Instagram

Quanta allegria alla cena tricolore: mancava solo Sinner

Tutti insieme appassionatamente, insomma. Roma, con tanti tennisti italiani al via del tabellone principale, si conferma un’occasione unica per fare “gruppo” ancora di più e per ritrovarsi tutti in allegria, con le rispettive compagnie, per un sano momento di svago prima di tornare a pensare al campo e ai turni da passare. Tutti insieme per modo di dire: chi non ha preso parte alla serata è stato Jannik Sinner e nessuno se ne è sorpreso e dispiaciuto. Gli Azzurri, infatti, conoscono bene la rigida e ferrea “etica” del campione altoatesino, che a Roma proverà a ritoccare il suo sensazionale record di cinque Masters 1000 vinti di fila.

La sorpresa di Nole: serata nel locale della famiglia di Sinisa

Anche Novak Djokovic ha vinto tanti titoli in carriera. Proprio come Sinisa Mihajlovic, il suo connazionale prematuramente scomparso a causa della leucemia. Nole, che già nel giorno della morte dell’ex calciatore e allenatore aveva rivolto un bellissimo messaggio di cordoglio, ha fatto un blitz a sorpresa al Parnaso, il locale poco distante dal Foro Italico gestito da Arianna Mihajlovic, moglie di Sinisa, e dai figli. Abbracci, sorrisi e tante foto ricordo per una visita più che gradita. Djokovic ha sempre nutrito grande rispetto per Mihajlovic. Una stima ricambiata, come dimostrano i tanti “siparietti” a distanza tra i due quando si ritrovavano insieme in qualche collegamento televisivo.