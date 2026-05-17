Bolelli e Vavassori si prendono gli Internazionali: trionfo e lacrime, il Foro Italico esplode prima di Sinner

Successo al super tie-break per i due Azzurri in finale su Granollers e Zeballos: l'emozione dopo la vittoria per Simone e per Andrea, che già avevano festeggiato a Miami.

L’esplosione di gioia arriva a squarciare il cielo della Capitale quando il Centrale del Foro Italico ormai è pieno, quasi gremito in previsione della finale più attesa, quella del singolare tra Jannik Sinner e Casper Ruud. Ed è anche per questo che è ancora più fragorosa. Simone Bolelli e Andrea Vavassori si godono l’emozione più intensa della loro carriera: hanno vinto gli Internazionali, hanno finalmente conquistato Roma. Nel doppio non capitava dal 1960, dalle gesta di Pietrangeli e Sirola. Una vittoria meritatissima, quasi mistica per gli eroi Azzurri del doppio, capaci di spuntarla contro i rivali di sempre, due amici più che due avversari: Marcel Granollers e Horacio Zeballos.

Internazionali, la vittoria di Bolelli-Vavassori su Granollers-Zeballos

Partita tiratissima, incertissima sin dai primi scambi: non a caso, si risolverà con due tie-break e un super tie-break, praticamente il massimo dell’equilibrio. Nel primo set sono i due “latinos”, l’argentino e lo spagnolo, a conquistare un break prezioso. Arrivano anche a giocarsi due setpoint sul servizio a favore, ma la reazione di Bolelli e Vavassori è commovente. I due italiani piazzano il controbreak al decimo gioco e vanno a giocarsi tutto al tie-break, dove riescono a spuntarla ai vantaggi sul punteggio di 10-8: una bella iniezione di fiducia, anche se il Centrale in questo frangente è semi-deserto e in sottofondo si sentono gli echi del Derby vinto dalla Roma sulla Lazio.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Il doppio azzurro è chirurgico: vittoria schiacciante nel super tie-break

Nel secondo set la storia sembra ripetersi. Granollers e Zeballos hanno a disposizione tre setpoint, anche se sul servizio di Bolelli, che è chirurgico ad annullarli. Si va ancora al tie-break e stavolta gli Azzurri vanno sotto e non riescono a riprendere gli avversari in fuga: finisce 3-7, il titolo si giocherà al super tie-break. Dove però non c’è storia. Bolelli e Vavassori allungano subito e non danno l’opportunità ai loro dirimpettai di riaprire i discorsi. Una cavalcata trionfale per i due italiani, che trionfano sul 10-3 e possono finalmente scoppiare in lacrime mentre il Centrale tributa loro i meritati riconoscimenti.

L’emozione e le lacrime di Bolelli e Vavassori dopo il trionfo a Roma

Secondo Masters 1000 in carriera per i doppisti azzurri, il secondo in stagione dopo Miami. “Grazie Roma”, scrive Bolelli sulla lavagnetta. “Per te mamma”, la dedica di Vavassori. Interrotti più volte dall’emozione i discorsi durante la premiazione. “È un traguardo che volevamo da tanto, vincere qui a Roma è un’emozione unica“, inizia Bolelli, che ha perso il padre qualche settimana fa. “Il trofeo non è nostro ma è di tutti, ci avete trascinato dal primo giorno. Dedica a mia madre, che è a casa e sicuramente starà piangendo”. Quindi Vavassori: “Complimenti ai nostri avversari e anche al nostro staff, che ci ha supportato nel corso del torneo”.