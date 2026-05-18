Riconoscimento al merito, dovuto, va assegnato anche all’opera puntuale – in perfetto equilibrio tra pubblico e privato – a Laila Hasanovic. Le sue scelte, anche in quel di Roma, di comparire ma senza interferire curando relazioni e rapporti professionali complementari rispetto a quel che Jannik Sinner ha avuto e avrà in agenda sono esempio di un incastro studiato, puntuale, siglato da una cura certosina nell’individuare spazi e possibilità di realizzazione individuale. Perché Laila ha il suo lavoro, i suoi impegni, contratti e possibilità di lavoro che segue senza particolari incroci con il numero 1 al mondo. E anche agli Internazionali di Roma lo abbiamo notato: Hasanovic ha partecipato con apprensione, ma senza mostrarsi tesa alle partite di Sinner accanto a Mark nel box riservato. Non ha mancato agli appuntamenti legati alla sua professione di influencer e modella, come ha evidenziato lei stessa.

Laila Hasanovic, com’è diventata anche regina di Roma

Laila Hasanovic è arrivata a Roma, come accaduto a Montecarlo, già con l’agenda impegnata nell’ottica di conciliare aspetti meramente professionali al supporto nei confronti del fidanzato, Jannik Sinner, vincitore del titolo 2026 e pronto a concentrarsi, dopo la pausa con la famiglia di appena qualche giorno, in prospettiva di Parigi e del Roland Garros.

Perché diventasse regina di Roma, nel breve lasso di questi giorni in cui si è vista al Foro Italico e ha partecipato a presentazioni selezionati, c’è voluto il tempo necessario a fissare (e confermare) la sua presenza.

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Laila Hasanovic con Mark Sinner

In rosa e sneaker

Sempre presente, attenta, pronta a sostenere e applaudire Jannik ad ogni punto e successo centrato in campo, Laila, però, non ha palesato con dichiarazioni o battute la sua opinione né ha commentato con trasporto quanto avvenuto sul rettangolo di gioco. Eppure la sua è stata una figura evidente, importante nel contesto del mondo della moda e degli eventi che sono stati organizzati legati agli Internazionali anche da brand che in forma indiretta hanno legato il proprio marchio al torneo.

Ufficio Stampa Antonio Marras

All’evento di Antonio Marras in completo rosa

Laila Hasanovic si è posizionata, in quanto protagonista di un universo social spesso di complessa definizione, in questo ambito. La modella danese ha partecipato a un evento speciale presso la boutique di Roma di Antonio Marras, in occasione degli Internazionali d’Italia, indossando un total look che unisce sartorialità e femminilità contemporanea rivolto a un pubblico giovane, dinamico che non rinuncia all’eleganza di un completo rosa abbinata a una bralette gioiello in pizzo avorio, con borsa e le nuove sneakers, prodotto di punta della collezione.

Ufficio Stampa Antonio Marras

Laila Hasanovic con il completo rosa

Outfit iconici, trucco e coda

Gli outfit indossati nel corso del torneo, sfoggiati al Foro Italico, hanno interpretato e combinato la praticità a una discreta ma originale modalità di scelta di capi selezionati, make up e acconciature estremamente curate ma senza alcun eccesso. Dal trench al blazer scuro, Laila ha vestito e mostrato nel quotidiano una donna della sua generazione, in un ambiente estremamente dinamico, impegnativo ma offrendo un’immagine di sé estremamente contemporaneo.

Il make up naturale, curato senza particolare enfasi, scaturisce dal rapporto ormai consolidato con la filosofia che ispira Giorgio Armani e i prodotti dei quali è beauty ambassador. Incarnato fresco e radioso, base leggera con un tocco di illuminante, come visto anche a Montecarlo. Ai capelli mossi alterna una coda che evidenzia i tratti gentili del volto.

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Durante la finale Sinner-Rudd con avvio da brividi

Gli occhi sono valorizzati da toni neutri e caldi, mascara mentre le labbra restano naturali, nude sui toni rosati. Nulla che metta in discussione il suo primato, da autentica protagonista di queste due settimane, oltre la vittoria di Sinner. D’altronde, Laila ha saputo costruire con sapiente attenzione e una indubbia esperienza uno spazio tutto suo che difende e ribadisce a cui non accenna minimamente a rinunciare.