Sabalenka flop, Cirstea la ribalta: Aryna furiosa, è fuori dagli Internazionali e a rischio infortunio

Problemi fisici per la Tigre di Minsk nel terzo set, perso ai vantaggi contro la 36enne romena: l'avventura romana della regina del tennis femminile è già finita.

Se mai ci fosse modo di traslare il glossario del calcio in una nicchia di esperti, lui ne farebbe parte. Non si perde una svista arbitrale né gli umori social del mondo delle curve

Incredibile ma vero: gli Internazionali di Roma, dopo Novak Djokovic, perdono un’altra stella, stavolta del tabellone femminile. A salutare il Foro Italico dopo due soli giorni è Aryna Sabalenka, grande favorita del torneo WTA 1000. Dopo Madrid, dove si era arresa in semifinale ad Hailey Baptiste, questa volta la bielorussa deve inchinarsi alla 36enne Sorana Cirstea, la “nonnetta” del circuito, che a fine stagione dovrebbe chiudere col tennis. Dovrebbe, perché proprio dopo la vittoria su Aryna ha promesso che potrebbe ripensarci. Aryna che dovrà rimettersi in sesto in vista del Roland Garros: preoccupanti i problemi fisici accusati nel terzo set.

Internazionali, Sabalenka parte bene contro Cirstea

Nel primo set la Tigre di Minsk appare in grado di controllare la situazione con la consueta autorevolezza. È una Sabalenka più che convincente quella che prende ben presto il largo nel punteggio, accumulando da subito un buon vantaggio. Due i servizi strappati alla romena, che prova a restare aggrappata al parziale, ma senza troppo successo. Il primo set, infatti, si chiude 6-2 per Aryna. Finita? Non ancora. Perché è in avvio di seconda frazione che cominciano i problemi. Brava Cirstea a prendere le misure alla battuta ficcante della rivale, ma anche Sabalenka ci mette del suo commettendo qualche errore di troppo.

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Aryna sbaglia troppo, poi ricorre al medical timeout

Virale la disperazione della numero 1 della classifica WTA dopo un errore grossolano nel corso del secondo parziale. Cirstea, pian piano, comincia a crederci e rimette le cose in equilibrio: 6-3 a suo favore. Sabalenka appare in difficoltà e ben presto si capisce perché: accusa dei dolori, avverte dei fastidi alla bassa schiena. Quando subisce il break, sembra finita per l’attuale regina del tennis femminile. Costretta a ricorrere a un medical timeout, con tanto di massaggio del fisio sulla schiena, sdraiata sulla terra rossa del Foro Italico. Ma Aryna non molla, stringe i denti e, con Cirstea che serve per il match, trova il controbreak del 5-5.

Cirstea elimina Sabalenka: la rabbia della Tigre di Minsk

Nel gioco successivo, però, i ruoli s’invertono. È la 36enne romena a strappare il servizio alla rivale, a cui – come di consueto – saltano i nervi. Cazziatone al box prima del rientro in campo, che ne decreta la sconfitta e l’eliminazione: 7-5. Passa Cirstea, quasi incredula. Sabalenka abbozza un sorriso e le dice “good job” al momento del saluto. “Sono felicissima, ho battuto una grandissima giocatrice e ho espresso un gran tennis. Lavoro per questo”, la soddisfazione di Cirstea. Quindi una promessa: “Se vinco il torneo qui a Roma non lascio il tennis alla fine di questa stagione. Grazie a tutti”.