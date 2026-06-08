Intervista ad Arianna Fontana orgoglio dell'Italia dello short track: "Determinazione, umiltà e guardare lontano". Il messaggio inedito per la "sua" Alta Valmalenco

Come lei nessuna mai. Non si può non misurare il contributo allo sport e alla storia delle discipline invernali di Arianna Fontana partendo da quanto abbia dato, alla sesta partecipazione olimpica e con 14 medaglie all’attivo è stata una dei portabandiera dell’Italia ai Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Lei è l’atleta italiana più medagliata di sempre alle Olimpiadi invernali: a Milano Cortina è stata protagonista a vent’anni di distanza da Torino 2006. Nel mezzo c’è stato lo short track, ma anche tanta vita. E rivederla a due decenni di distanza, oggi, consente di constatare quanto la sua mentalità, la sua qualità e la disciplina siano maturate ma non l’abbiamo cambiata. Arianna cerca di dare il massimo, il suo massimo sempre e comunque. In questa intervista esclusiva, ci affida un lato di sé inedito, legato alla sua storia e anche a un presente intenso, tra eventi e attività di divulgazione nel suo ruolo di ambassador della sua terra d’origine, la Valtellina e non solo. Il suo gesto di donare al presidente Mattarella una medagli olimpica, avvenuto dopo questa intervista, svela la sua visione, la prospettiva da cui osserva anche il suo ruolo.

Arianna Fontana, sacrificio e passione per lo short track

Sei molto impegnata, dopo Milano Cortina, su fronti diversi, da ambassador di brand legati al mondo della moda alla promozione del territorio in cui sei cresciuta e che ti ha formato. Quale valore credi tu abbia incarnato e che deriva proprio dall’appartenenza a questo territorio?

La Valtellina è una terra autentica, fatta di persone che lavorano duramente senza cercare scorciatoie. Penso che questo abbia influenzato molto il mio modo di vivere lo sport e la vita. Ancora oggi, quando affronto una nuova sfida, mi ritrovo spesso a pensare a quei valori con cui sono cresciuta: determinazione, umiltà e capacità di guardare lontano senza dimenticare le proprie radici.

Ufficio Stampa Arianna Fontana - APF Valtellina

Arianna Fontana in bicicletta