Non è semplice raggiungere la forza tranquilla che Maurilio De Zolt infonde dalla grande bellezza delle Dolomiti bellunesi in cui vive e che scandiscono il suo tempo, oggi. Campione olimpico, nato a San Pietro di Cadore e residente poco distante, in un comune incastonato nella meraviglia di queste montagne, è uno dei quattro protagonisti della Cerimonia di Chiusura delle Olimpiadi di Milano Cortina e della staffetta azzurra dello sci di fondo che nella celebre Lillehammer, nel lontano 1994, compì l’impresa di un oro eccezionale, epico. De Zolt, classe 1950 all’epoca aveva già 44 anni. Non ha mai smesso di allenarsi, amare le sue montagne e i suoi boschi: la sua pacata lucidità di analisi e il suo contributo umano, a testimonianza di che cosa siano state queste Olimpiadi Invernali è viva quanto pragmatica. Ancora oggi si dedica allo sport, a 75 anni compiuti, attraversa le sue piste e si gode l’equilibrio perfetto con quell’oro e poi due medaglie olimpiche e sei mondiali, con la sua famiglia e gli amici tra cui Mauro Corona. Guarda quelle imprese con slancio e l’auspicio che le nuove generazioni si avvicinino allo sport. Quando lo raggiungiamo, telefonicamente, è intento nelle consuete attività, all’indomani della chiusura dei Giochi e dello spegnimento del braciere olimpico.

L’emozione che ha provato al suo ingresso nell’Arena era tangibile, nonostante il filtro televisivo e le premesse. Che cosa rimane della notte in cui si è spento il braciere olimpico?

Sono state delle Olimpiadi meravigliose, non possiamo negarlo, sia per i risultati sia per l’insieme. Per noi essere chiamati dopo 32 anni, è stata una fortuna enorme al pari dei nostri colleghi che hanno vinto, a rappresentare l’Italia adesso in un luogo come l’Arena di Verona, per una Cerimonia perfetta. Mi è sembrato di essere tornato indietro nel tempo, a quell’oro con l’emozione. Allora anche era indescrivibile.

Il record di medaglie per l’Italia, con le dovute differenze per via delle discipline e degli sport introdotti dal 1994 ad oggi nelle Olimpiadi di Milano Cortina, a quali fattori lo attribuisce?

Lo sport è cambiato con il tempo, è più moderno. Oggi si guarda anche allo spettacolo oltre allo sport in sé. E’ cambiato il sistema e ciò è avvenuto senza nulla togliere al valore atletico e mentale di chi vince adesso rispetto al passato, che deve sempre dimostrare di essere il migliore, e al contributo del CONI e dei corpi che seguono atleti e atlete contribuendo alla loro crescita.

Con queste Olimpiadi che tipo di prospettiva potrà avere nei prossimi quattro anni lo sci di fondo?

Lo sci di fondo è totalmente cambiato rispetto a una volta. Si gareggia più su distanze brevi e non come una volta, in cui il tempo era dilatato con la richiesta e l’esigenza di una preparazione differente. I materiali hanno danno il loro contributo, trasformando anche questo sport.