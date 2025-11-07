Intervista a Mirko Tassin (Tasso Culinario), tedoforo di Milano Cortina 2026: "Credo in Federica Brignone"

Mancano meno di 100 giorni alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, un traguardo oltrepassato ma con una carica simbolica (e assai pragmatica sul versante operativo) amplificata da quesiti inevitabili su quel che ne verrà per l’Italia e la sorte riservata a Federica Brignone. Saranno i Giochi Invernali più immersivi, digitali rispetto al recente passato, con un’attenzione specifica sul versante comunicativo a quanti hanno improntato la fruizione dei contenuti attraverso le piattaforme più seducenti, quanto frequentate ovvero i social. Non è affatto casuale, dunque, che Milano Cortina abbia investito del ruolo di tedofori anche loro, i Digital Ambassadors attori di una comunicazione più orizzontale, diretta a un pubblico sempre più giovane. Come Mirko Tassin, altrimenti noto come Tasso Culinario, cuoco e content food creator 29enne originario di Busto Arsizio che ha conquistato un suo pubblico e che, pur non avendo mai vinto una gara come ci confida, ha saputo imparare a tradurre in opportunità inevitabili sbarramenti a cui è stato messo davanti. Si è scoperto diverso, si è trasformato ci confida in questa intervista esclusiva per Virgilio Sport. In attesa di poter portare la Fiamma e apprendere, come noi, se oltre a Sofia Goggia anche Federica Brignone tornerà in pista per i Giochi di casa.

La cucina parrebbe un ambiente irriproducibile per via dell’assenza della percezione olfattiva, tattile e dell’osservazione eppure è un fenomeno social tra i più interessanti. Come si riesce a rendere una creazione culinaria attraverso i social, divenendo un riferimento per un pubblico di followers nonché appassionati?

Nasco come cuoco e l’ho fatto per quasi otto anni, quindi avere un background in cucina aiuta a portare i concetti base sui social. Cerco di trasmettere il bello e il buono del mondo enogastronomico, è vero che hai delle responsabilità quando comunichi qualcosa come un giornalista, come un content creator. E’ vero che chi vede non può assaggiare, ma un content creator è chiamato a fornire quante più informazioni, cose veritiere a chi guarda in modo che chi è a casa possa replicare le ricette. In questi anni ho avuto un’evoluzione nella mia comunicazione. Ad oggi svolgo e racconto tre cose: vado da un produttore, in una città, un luogo e racconto che cosa ha da offrirmi, poi assaggio quello che ha un ristorante, un piatto, lo chef, infine la cucina perché essendo stato cuoco cucino e gusto le prelibatezze gastronomiche.

Sei stato investito anche del riconoscimento di Ambasciatore del Made in Italy.

E’ successo qualche mese fa: sono andato a Roma per ritirare il riconoscimento, sono stato nominato Ambasciatore del Made in Italy da parte della Federazione Artigiani e Piccoli Imprenditori, affiancata dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, appunto, e dal Ministero dell’Agricoltura e ho ritirato questo premio per il mio lavoro degli ultimi cinque anni.

Il passaggio cucina-social si è consumato in fretta grazie a un percorso di studio, applicazione e dedizione partito da un istituto alberghiero lombardo.

Sono nato nel mondo del ricevimento, perché mia madre ha avuto un bar nel centro di Busto Arsizio per ben 32 anni. Io ci sono nato all’interno di un bar, letteralmente, perché a pochi giorni dalla nascita mi ha portato con lei dietro al bancone, di nuovo nella sua attività e sono cresciuto lì, sempre a contatto con la gente mentre mia madre e mia nonna lavoravano a contatto con il pubblico, ammirando la cura nell’accoglienza, il ricevimento e il servizio. Poi, da lì, una volta dovendo scegliere ho optato per la cucina, non come prima scelta ma indotto da un amico che mi aveva spinto verso l’istituto tecnico. Una volta diplomato ho lavorato in cucina, come cuoco, poi con il Covid ho consumato un passaggio chiave dal mondo della cucina a quello comunicativo.

Ti sei dovuto reinventare con la pandemia, come avete gestito l’attività tra lockdown e chiusure?

Mia madre ha dovuto chiudere la sua attività, come tutti, con il primo lockdown, per poi lasciare il suo bar giunta ai 32 anni nel 2021, durante la seconda ondata quindi non ho contribuito con la mia attività di food creator. Io invece mi sono concentrato sul cambiamento che mi è stato suggerito da quanto stava accadendo, da autodidatta, documentandomi e studiando.