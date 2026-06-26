L’obiettivo di Lega Serie B non era semplicemente aggiornare i contratti collettivi, ma costruire un sistema di regole capace di accompagnare il campionato nei prossimi anni. Per questo motivo abbiamo lavorato con AIC e AIAC in un clima di dialogo costante , affrontando temi delicati come la sostenibilità del costo del lavoro, l’evoluzione delle professionalità sportive, la formazione, la tutela sanitaria e la gestione dei rapporti contrattuali. Il risultato finale è un passo in avanti importante che costituisce un modello di relazioni industriali particolarmente avanzato nel panorama sportivo italiano».

Negli ultimi dieci anni sono cambiati i modelli di business ed è cresciuto notevolmente il peso delle componenti commerciali, così come le esigenze di sostenibilità economica dei club. Più recentemente è intervenuta la Riforma del Lavoro Sportivo (D.lgs. 36/2021), che ha ridefinito molti aspetti del rapporto tra società e lavoratori. La sfida principale è stata trovare un punto di equilibrio tra l’esigenza di garantire tutele moderne e coerenti con il nuovo quadro legislativo a calciatori, allenatori e professionisti dell’area tecnica, e quella di consentire alle società di operare con strumenti compatibili con le proprie capacità economiche e con le peculiarità del calcio professionistico.

«Il lavoro che ha portato alla sottoscrizione di questi accordi è stato particolarmente complesso ed è stato reso possibile grazie al coinvolgimento della nostra Commissione Legale e Fiscale , oltre che dei dirigenti che hanno composto il gruppo di lavoro costituito ad hoc dall’Assemblea. La complessità è stata data dal fatto che si è dovuti intervenire su impianti normativi che, pur avendo garantito per anni stabilità ai rapporti di lavoro nel calcio professionistico, erano stati concepiti in un contesto economico, organizzativo e giuridico profondamente diverso da quello di dieci anni fa.

Sia l’accordo con l’AIC che quello con l’AIAC arrivano ad aggiornare il quadro normativo collettivo a distanza di 12 anni dalla precedente versione . Quali sono state le maggiori complessità nel tradurre i mutamenti economici dell’ultimo decennio e l’introduzione della Riforma del Lavoro Sportivo in due testi unici e condivisi con le associazioni di categoria?

Per comprendere la portata di questa svolta e l’impatto concreto sui club e sui tesserati, abbiamo intervistato in esclusiva il Segretario Generale della Lega B, Gabriele Nicolella . Ecco le sue parole

La Lega Nazionale Professionisti Serie B ha recentemente siglato due storici accordi collettivi con l’ AIC (Associazione Italiana Calciatori) e l’AIAC (Associazione Italiana Allenatori Calcio), colmando un vuoto normativo che si protraeva da oltre un decennio.

Il primo pilastro dell’accordo con i calciatori introduce un meccanismo di flessibilità salariale legato ai risultati: una riduzione automatica del 25% degli emolumenti in caso di retrocessione e incrementi in caso di promozione. In che misura questo vincolo diventa uno scudo definitivo per tutelare i bilanci dei club che perdono la categoria?

«Il meccanismo di adeguamento automatico è una delle innovazioni più rilevanti dell’accordo con AIC. Si tratta di una misura che nasce dalla consapevolezza di una caratteristica strutturale del calcio professionistico: il passaggio di categoria produce effetti economici immediati e pesantissimi. Quando una squadra retrocede, si contraggono ricavi fondamentali come quelli derivanti dai diritti audiovisivi, dalle sponsorizzazioni e da numerose attività commerciali. In assenza di strumenti correttivi, il rischio è quello di trovarsi con una struttura di costi costruita per una categoria superiore e non più sostenibile nel nuovo contesto competitivo.

La rimodulazione automatica del 25% permette invece di allineare subito una parte significativa del costo del lavoro alla nuova realtà economica del club. Naturalmente non esistono soluzioni che, da sole, garantiscano la sostenibilità, la quale continua a dipendere dalla qualità della governance, dalla programmazione sportiva e dalle capacità manageriali. Tuttavia, questo meccanismo introduce un elemento di certezza e prevedibilità che in passato non esisteva, riducendo concretamente i rischi finanziari legati ai cambi di categoria, rappresentando dunque un esempio virtuoso di come conciliare gli interessi dei lavoratori con la necessità di preservare la stabilità economica dell’intero sistema».

L’intesa interviene in modo importante anche sulla razionalizzazione delle tutele sanitarie e assicurative. Come si riesce a bilanciare la necessità di garantire standard diagnostici e medici d’eccellenza per i tesserati con un controllo più rigoroso dei costi di gestione per le società?

« Uno degli aspetti che abbiamo affrontato con maggiore attenzione riguarda proprio il rapporto tra qualità delle tutele e sostenibilità dei costi. La salute dei tesserati è un valore assoluto e non può essere oggetto di compromessi. Gli accordi confermano un sistema di protezione molto ampio (assistenza, diagnostica, interventi chirurgici, riabilitazione, coperture assicurative), ma allo stesso tempo, ritenevamo fondamentale migliorare l’efficienza organizzativa. I protocolli condivisi individuano un percorso per la costruzione di una rete di strutture sanitarie convenzionate e coperture assicurative centralizzate, capaci di garantire standard qualitativi elevati e, contestualmente, un contenimento dei costi per i club.

E’ un approccio che punta alla sostenibilità attraverso l’organizzazione e non attraverso la riduzione delle tutele. Oggi più che mai il calcio professionistico deve saper gestire in maniera responsabile le proprie risorse, investendo dove necessario ed evitando sprechi. Questo equilibrio rappresenta uno degli elementi più qualificanti dell’intera revisione contrattuale».

Un punto fortemente voluto dalle componenti sindacali riguarda la formazione extra e post-calcistica dei tesserati. Dal punto di vista della Lega Serie B, che impatto vi aspettate sul valore umano e societario del campionato cadetto?

«Nel calcio professionistico siamo abituati a concentrarci giustamente solo sulla prestazione sportiva, ma la carriera agonistica ha una durata limitata e ogni atleta deve affrontare una “seconda vita” professionale. Per questa ragione è importante coltivare gli strumenti dedicati alla formazione culturale e professionale, prevedendo percorsi strutturati su tematiche tecnico-sportive, medico-scientifiche e organizzativo-gestionali.

Per Lega Serie B, investire sul capitale umano significa investire sulla qualità complessiva del torneo. Atleti e professionisti più formati e consapevoli sono una risorsa preziosa per sé stessi, per i club e per l’intero movimento. Questa attenzione rafforza l’identità della Serie BKT come un campionato che guarda allo sviluppo delle persone oltre che degli atleti, superando la logica puramente sindacale per abbracciare la responsabilità sociale».

Il nuovo accordo con l’AIAC estende per la prima volta le tutele contrattuali a figure cruciali come i match analyst e gli osservatori (scout), introducendo anche storiche garanzie per la maternità. Questa apertura riflette un semplice adeguamento tecnico alla riforma o una precisa visione politica e culturale della Lega Serie B?

«Sicuramente entrambe le cose. L’accordo AIAC testimonia una volta di più quanto il calcio sia cambiato negli ultimi anni: i club non si basano più solo sul lavoro di allenatore e vice, ma su staff tecnici sempre più articolati e specializzati. Si tratta di figure che svolgono sempre di più un ruolo essenziale nei processi decisionali, nella preparazione delle gare, nell’analisi delle prestazioni e nelle strategie di sviluppo tecnico dei club. Il riconoscimento contrattuale di queste professionalità non è quindi soltanto un adeguamento formale alla Riforma dello Sport, ma il riconoscimento di una realtà già ampiamente consolidata all’interno delle società, per cui era necessario che anche il sistema normativo si evolvesse di conseguenza.

Lo stesso discorso vale per l’attenzione dedicata alla maternità e più in generale alle politiche di inclusione. Il mondo del calcio sta cambiando e deve essere capace di offrire opportunità e garanzie adeguate a tutte le professionalità che vi operano. Lega Serie B ritiene che la modernizzazione del sistema passi non soltanto attraverso l’innovazione tecnologica o organizzativa, ma anche attraverso la capacità di promuovere una cultura del lavoro sempre più inclusiva, responsabile e rispettosa delle persone.

Un’altra novità di forte impatto emersa dall’accordo con l’AIAC riguarda la regolamentazione dei tecnici delle giovanili. Avete introdotto un meccanismo a “doppio binario” basato sull’età dei ragazzi. Come funziona questa nuova struttura contrattuale e quale obiettivo vi ponete per i formatori?

«È un punto su cui ci siamo soffermati parecchio con AIAC, la quale ha avuto la lungimiranza di accogliere e fare propria la necessità da parte delle società, e conseguentemente dei suoi associati, di individuare percorsi contrattuali definiti e uniformi a tutela di tutte le parti coinvolte. Abbiamo condotto una survey interna , dalla quale è emerso un quadro molto eterogeneo, dovuto a un terreno giuridico complesso dopo l’introduzione della figura del lavoratore sportivo. Si è dunque inteso rispondere alla necessità dei club di inquadrare correttamente i propri tecnici in funzione della mansione a ciascuno assegnata rispetto a tutta la filiera societaria, dalle giovanili alla Prima Squadra, utilizzando anche, per le categorie inferiori all’Under 17, la possibilità prevista dal D.Lgs. 36/2021 di attivare collaborazioni coordinate e continuative.

L’obiettivo, condiviso con AIAC, non è stato solo quello del corretto inquadramento contrattuale ma anche di investire sui formatori dei più giovani, garantendo presidi stabili e tutele certe che permettano a figure qualificate di dedicarsi a pieno titolo alla crescita dei ragazzi che rappresentano il patrimonio di domani dei club, dell’intero movimento e della Nazionale».

Con la firma di questi due accordi unici, la Lega Serie B dimostra che la sostenibilità economico-finanziaria dei club non deve necessariamente viaggiare su binari opposti rispetto alla tutela e alla valorizzazione dei lavoratori dello sport. La Serie BKT si conferma così non solo un bacino strategico di giovani talenti sul campo, ma un vero e proprio laboratorio normativo e culturale capace di tracciare la strada per l’intero calcio italiano.