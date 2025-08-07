Ginevra Panzeri può cambiare il motorsport italiano con Kimi Antonelli, intervista esclusiva: "Lotto per la F1 e l'unione al femminile"

Pilota donna entrata nella scuderia di Marco Antonelli, padre del pilota F1 Kimi e team principal, è già una figura centrale della sua generazione nel panorama del motorsport

Nell’era social e della lotta alla disparità di genere, l’evoluzione nel motorsport della figura femminile si affida alle nuove generazioni dotate del senso critico, della consapevolezza necessaria a colmare quel gap che il contributo di ciascuna sportiva sta colmando. Perché ciò si normalizzi e si esaurisca questo processo culturale, prima ancora che sociale, ognuno può fare la sua parte. Anche ai box, tra gli addetti ai lavori e nella categoria piloti. Come lo è anche Ginevra Panzeri, pilota emergente (“compirò a breve 17 anni, non li ho ancora”) ma già un personaggio pubblico, voce e immagine durante il Giffoni Film Festival durante la presentazione di Grand Prix, una pellicola dai contenuti similari alla sua storia sportiva. Una delle promesse al femminile della Generazione Z che può, vuole mutare il senso delle cose. Per la passione che nutre per la velocità, per il suo talento – notevole secondo gli addetti ai lavori – e una determinazione già matura. Marco Antonelli, padre del pilota rilevazione di Formula 1 Kimi e team principal di AKM Motorsport, ha reclutato Ginevra per le sue qualità. “Tutti noi crediamo nelle potenzialità di Ginevra: nell’ultima gara della serie invernale spagnola ci ha stupito per velocità e consistenza, nonostante la pochissima esperienza. È una giovane che ha sicuramente talento, oltre a passione, motivazione e voglia di mettersi in gioco”. In un’intervista, rilasciata in esclusiva, Ginevra Panzeri spiega a Virgilio Sport come ha impostato la sua stagione più importante dell’E4 Championship, quali sono i suoi obiettivi e l’incontro con Kimi Antonelli, pilota rappresentativo della sua generazione e del Mondiale in corso.

Come sei approdata ai motori, pur non avendo un percorso sovrapponibile a quello dei piloti tuoi coetanei che hanno iniziato a gareggiare con i kart a 5-6 anni? Chi ti ha supportato?

Ho sempre nutrito una autentica passione per i motori, è il mio. Da piccola ho incominciato a guidare i kart a noleggio per divertirmi, quando avevo appena 5 anni per poi passare a 9 anni nel parcheggio di Leolandia, Un anno fa ho iniziato seriamente a dedicarmi al motorsport, ho incominciato a livello professionale i kart 125 e la Formula4. Il risultato di un incontro a un evento, grazie all’aver guidato una Porsche: un pilota mi ha incoraggiata, dicendomi che ero portata e ho provato. Sono partita con un test con la Porsche, poi sono passata ad altro e mi sono innamorata della monoposto. Mia madre, la mia famiglia e il mio team, AKM Motorsport, mi stanno sostenendo, ogni giorno.

Qual è la tua giornata tipo sul piano della preparazione e chi sono i componenti del suo team che ti segue?

Di solito mi sveglio la mattina presto, faccio colazione, simulatore almeno due ore, il pranzo e a due ore dal pasto inizio la sessione in palestra per il potenziamento fisico per due ore, se non di più.

Fonte: Ufficio Stampa Ginevra Panzeri

Che programma devi seguire come pilota in vista della gara e che regime alimentare segui abitualmente?

Il preparatore atletico che mi segue mi ha fatto una scheda specifica, in particolare ha indicato esercizi specifici per il collo che deve essere rafforzato sempre, costantemente (fondamentale per i piloti, ndr), poi il nutrizionista che mi ha preparato una dieta specifica incentrata sul mangiare sano. Mia madre è la mia mental coach, nel senso che mi supporta e aiuta a gestire bene le emozioni e l’adrenalina. In pista sono molto tranquilla, magari quando sono in griglia, o al semaforo e sono pronta alla partenza ho un po’ di “ansietta”, ma quella buona. Si tratta di quella voglia di vincere e di dare tutto quando sono in gara.

Le parole che ha speso nei tuoi confronti Marco Antonelli, della AKM Motorsport e padre di Kimi, mettono in luce il tuo potenziale e pesano a livello pubblico sul piano della lotta alla discriminazione di genere: su quali obiettivi ti stai concentrando e come credi tu stia contribuendo, nonostante la tua giovane età?

Ci sono certe persone che non dicono nulla, che non ti fanno percepire alcuna differenza, altre che ti fanno notare che c’è una “diversità”. E lì arriva il punto più critico e bisogna in quella situazione tutte noi dobbiamo farci forza, rinforzarci, costruire uno scudo e portare in alto il ruolo femminile e creare più unione. Secondo me, più spesso è invidia, gelosia perché si possono sentire sminuiti se competiamo. E’ capitato con quelli più esperti rispetto ai più giovani.

Le figure femminili sono sempre più presenti, come Vicky Piria in qualità di pilota e commentatrice, che occupano ruoli sempre più rilevanti e importanti nelle Academy e come collaudatrici. C’è ancora un gap culturale da affrontare?

Si può fare di più, sicuramente. Ma siamo già a un punto in cui potremmo sperare di vedere presto una nuova Lella Lombardi. Le ragazze in pista hanno voglia di dimostrare, di fare e di arrivare sempre più in alto. Il mio modello, sul versante maschile, è Ayrton Senna mentre tra le pilota donna il mio riferimento rimane Lella Lombardi. Umanamente per me chiunque provato a mostrare il meglio di sé è un modello, è motivo di ammirazione da parte mia.

Che relazione hai con Kimi Antonelli, che può già considerarsi già una sorta di riferimento per la tua generazione?

Ho incontrato Kimi Antonelli una volta, con suo padre Marco che guida il team del quale faccio parte anche io AKM Motorsport. In occasione di un mio test a Cremona, sui kart, era presente anche Kimi: parlando con lui mi è sembrato che sia un ragazzo molto semplice, che sappia fare il suo, con la testa sulle spalle e molto per bene. Mi è sembrato un ragazzo a posto.

Fonte: Ufficio Stampa Ginevra Panzeri

Quanto contano il Mugello e Monza nella tua stagione?

Sono i miei obiettivi, a questo punto e mi sto preparando. Saranno gare molto difficili, toste, di alto livello. Mi sto preparando a livello fisico, mentale e psicologico perché bisogna educare la mente a essere stressata, a controllare molte cose. Si deve studiare la pista, tutte le componenti della gara e a livello fisico per tenere la macchina, dentro e fuori pista. Il Mugello e Monza sono importantissime, perché adesso sono in un periodo in cui devo imparare ancora tante cose perché è da poco che guido e andrò a fare la mia quarta e quinta gara. Nelle gare si impara tutto: si impara a star con gli altri, si impara a fare i sorpassi non troppo azzardati, si impara a mantenere un buon ritmo, si impara a vivere la prestazione, a vivere l’ansia e la convivenza con gli avversari.

Ginevra Panzeri hai misurato quanto sia potente la comunicazione e l’attenzione crescente verso il motosport al femminile anche al Giffoni, la risposta di quel pubblico ti ha incoraggiata? La tua percezione sul dibattito pubblico.

Quando sono stata a Giffoni (per la presentazione del film, ndr) ho capito molto. Quando sono scesa in piazza con il kart, le ragazze e i ragazzi mi hanno chiesto selfie e autografi e sono riuscita a gestire il tutto. Ed è stata una novità, per me. I miei obiettivi? Il mio sogno nel cassetto è la Formula 1, anche se la mia ambizione è di laurearmi anche in ambito educativo nella prospettiva di aprire un asilo nido tutto mio. E all’evento Giffoni mi sono soprattutto divertita proprio perché amo stare con i bambini e in quella circostanza ho avuto la possibilità di incontrane, battere loro il 5 e giocare e confrontarmi con loro. Magari un domani potrei continuare a gareggiare e a studiare per professionalizzarmi e aprire una struttura tutta mia, dedicata ai bambini.