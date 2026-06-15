Disidratazione e idratazione in allenamento, dopo il caso Sinner al Roland Garros: il parere degli esperti ANSISA e le 5 fake news

L’innalzamento delle temperature provoca un aumento della sudorazione e un surriscaldamento più rapido dell’organismo, con conseguente maggiore fabbisogno idrico. Il principale fattore aggravante è l’elevata umidità, che ostacola l’evaporazione del sudore, e riduce l’efficacia della termoregolazione. Ne derivano: aumento della frequenza cardiaca, affaticamento precoce e calo delle prestazioni fisiche. La risposta dell’organismo può essere ulteriormente peggiorata da disidratazione preesistente, scarsa acclimatazione al caldo, esposizione diretta al sole, abbigliamento poco traspirante e da sforzi particolarmente intensi o prolungati.

Il caldo anomalo, per temperature e umidità, registrato a partire da fine maggio e con dei picchi notevoli ha suscitato nuovi interrogativi relativi all’opportunità e alle modalità di svolgere attività fisica. Nel mezzogiorno di fuoco di Parigi, anche Jannik Sinner ha pagato il prezzo di un malore che lo ha indotto ad approfondire con esami e approfondimenti, presso il San Raffaele di Milano . In vista della nuova ondata di calore, tema che ricorre anche in questi Mondiali 2026 , che potrebbe consumarsi nel corso di questa settimana, abbiamo interpellato ANSISA – Associazione Nazionale Specialisti in Scienza dell’Alimentazione , nello specifico la Dottoressa Irene Bianco e Dottor Edoardo Re e la Presidente Prof. ssa Hellas Cena e Dottoressa Rachele De Giuseppe, per comprendere e individuare gli effetti indesiderati e i campanelli d’allarme della disidratazione, le conseguenze fisiche e come prevenire le conseguenze.

In caso di attività fisica, si consiglia di assumere circa 500-600 ml di acqua nelle 2-3 ore precedenti l’attività e 200-300 ml nei 10-20 minuti precedenti l’inizio. Durante l’esercizio è utile bere 200-300 ml ogni 10-20 minuti, mentre al termine si raccomanda di reintegrare circa 600-720 ml di liquidi per ogni 0,5 kg di peso perso. Nella pratica sportiva, fino a 60-90 minuti, è sufficiente idratarsi con acqua; per attività fisica che si prolunga oltre tale durata, soprattutto in caso di elevata sudorazione, è consigliata l’integrazione con elettroliti, sali minerali e oligosaccaridi come ciclodestrine o maltodestrine. L’obiettivo è limitare la perdita di peso durante l’esercizio a meno del 2% del peso corporeo.

È preferibile comunque bere acqua naturale, quando si avverte la sensazione di fatica e aumenta la sudorazione?

Sì, il senso di fatica e la sudorazione non sono necessariamente indici della necessità di integrazione; per sforzi di 45-60 minuti o meno in condizioni moderate, l’acqua naturale è sufficiente.

Se però l’esercizio è prolungato, intenso o svolto in condizioni di caldo-umidità, l’integrazione di sodio e carboidrati può risultare vantaggiosa. In generale, è importante evitare sia la disidratazione sia l’eccesso di acqua, poiché entrambi possono favorire l’iponatriemia da esercizio.

Una persona sana che si dedica all’attività fisica quanto dovrebbe lavorare in una situazione simile a quella attuale, con meteo e tassi di umidità già elevati registrati a fine maggio?

Le condizioni climatiche attuali, seppur non ottimali, richiedono l’adozione di adeguate strategie di prevenzione: è consigliabile programmare l’attività nelle ore più fresche della giornata e, se necessario, ridurre il volume e l’intensità dell’attività; inoltre, è bene ricorrere a un piano di integrazione personalizzato, elaborato da un professionista della nutrizione.

Come risponde l’organismo di una persona sana rispetto a quello di un professionista che svolge attività agonistica, come un tennista o un calciatore, tenendo conto delle dovute differenze?

Tipicamente, gli atleti allenati presentano una maggiore resistenza alla fatica rispetto alla popolazione non allenata, grazie ad adattamenti fisiologici che rendono più efficienti la risposta cardiovascolare e la termoregolazione. In particolare, l’acclimatazione al caldo consente di iniziare a sudare prima, di dissipare meglio il calore e di mantenere più stabile la funzione cardiocircolatoria durante lo sforzo. Inoltre, l’esperienza maturata e il supporto di professionisti permettono loro di gestire in modo efficace l’idratazione e l’integrazione, prevenendo condizioni di affaticamento e disidratazione. Tuttavia, anche gli atleti d’élite non sono immuni allo stress termico: condizioni di caldo intenso, elevata umidità e sforzi particolarmente impegnativi possono comunque superare la capacità di adattamento dell’organismo e compromettere le prestazioni.

In caso di crollo degli sportivi dovuto alle alte temperature e all’elevato tasso di umidità, quali sintomi dovrebbero far scattare i campanelli d’allarme? Nel caso di Sinner a Parigi, ad esempio, lamentava capogiri, nausea e debolezza anomala.

I sintomi descritti, come capogiri, nausea e debolezza anomala, sono segnali tipici di disidratazione, di cali pressori, di ipoglicemia o di esaurimento da calore. Possono associarsi anche a crampi muscolari, cefalea, tachicardia, vomito, confusione mentale e a un improvviso calo delle prestazioni. In presenza di questi sintomi è importante interrompere l’attività, spostarsi in un ambiente fresco e reidratarsi.

Quale dieta sarebbe consigliata, con presupposti simili, per affrontare il caldo estremo, la fatica e la sudorazione?

In questo caso, l’alimentazione gioca un ruolo fondamentale nel mettere l’atleta nelle condizioni ideali per affrontare lo sforzo, insieme a una corretta idratazione, distribuita prima, durante e dopo l’attività fisica. In condizioni di caldo intenso, la dieta dovrebbe garantire un adeguato apporto di acqua, frutta e verdura ricche di liquidi e di potassio, oltre a carboidrati per sostenere le riserve energetiche e proteine per il recupero muscolare. È inoltre importante reintegrare i minerali persi con la sudorazione, in particolare il sodio e il potassio, attraverso un’alimentazione varia ed equilibrata. Restrizioni caloriche severe o diete sbilanciate possono aumentare il rischio di affaticamento e di disidratazione.

Ci sono fake news che andrebbero sfatate, dato che gli sportivi di altissimo livello dispongono di professionisti dedicati?

1. “Più si suda, più si dimagrisce”: FALSO. La sudorazione comporta principalmente la perdita di acqua e sali minerali, non di massa grassa. Il peso perso con il sudore viene recuperato appena ci si reidrata.

2. “Gli integratori di sali minerali servono sempre”: FALSO. Per attività di breve durata e di intensità moderata, l’acqua è generalmente sufficiente. Gli integratori possono essere utili solo in specifiche condizioni, come durante attività prolungate, in caso di elevate perdite di sudore o a temperature particolarmente elevate.

3. “Più si beve, meglio è”: Falso. Bere quantità eccessive di acqua può essere dannoso e, nei casi più gravi, causare iponatriemia da esercizio, una condizione potenzialmente pericolosa dovuta alla diluizione del sodio nel sangue.

4. “Le bevande energetiche migliorano sempre le prestazioni sportive”: FALSO. Non tutte le bevande commercializzate come “energy drink” migliorano le prestazioni. Alcune contengono elevate quantità di zuccheri e di caffeina e non sono necessariamente indicate durante o dopo l’attività fisica. La scelta della bevanda deve dipendere dal tipo e dalla durata dell’esercizio.

5. “Le acque alcaline modificano il pH dell’organismo”: Non esistono evidenze scientifiche solide che dimostrino un effetto significativo delle acque alcaline sul pH corporeo. L’equilibrio acido-base è regolato in modo molto efficiente dai polmoni e dai reni.

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