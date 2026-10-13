Una stagione in blucerchiato condita da 14 presenze e un gol, siglato nel pareggio interno contro la Lazio del 9 ottobre 1985, Domenico Marocchino non ha mai dimenticato Genova e la piazza sampdoriana. In questa intervista l’ex calciatore, con un passato importante anche nella Cremonese, altra realtà di questo campionato di Serie B, ha parlato del delicato momento della squadra di Corradi, uscita severamente sconfitta dal campo dell’Avellino, e dell’amore incondizionato della tifoseria per la Sampdoria, senza tralasciare i già citati grigiorossi e una panoramica generale sul campionato cadetto.

La Sampdoria, Bernardo Corradi e Insigne

Vorrei partire da panoramica generale sulla condizione della Sampdoria. Cosa pensa di questa situazione?

“È una situazione che si protrae già da qualche anno. Sembra una ripetizione continua. Quando ti trovi in questa condizione, uscirne non è mai facile. Dovresti avere un pool di competenti che, con le poche disponibilità, riescano a trovare una soluzione, perché in queste condizioni si è messi male”.

C’è stata anche la scelta di Corradi al comando, crede che possa far uscire la Sampdoria da questa delicata condizione?

“Mi sembra deciso nelle dichiarazioni. Questo, però, è un giudizio che non posso dare: dovrei vedere gli allenamenti e capire il valore della rosa. La Serie B è un campionato difficile, che dà meno punti di riferimento rispetto alla Serie A. Io, che ho giocato sia in A sia in B, per assurdo ho trovato più difficoltà in B, perché si ragiona in un altro modo; quindi non è facile. È un campionato molto più, non so come dire, garibaldino. È complesso. Io ero al Bologna, in B, con una squadra che avrebbe potuto giocare in Serie A, e non siamo riusciti a vincere il campionato. È difficile. Bisogna avere calciatori esperti e validi per la cadetteria”.

Tra gli esperti c’è Insigne, che ha iniziato benissimo questo campionato.

“Insigne, con la qualità che ha, potrebbe giocare anche da fermo. Il problema, però, non è il valore o il rendimento del singolo, ma il rendimento del collettivo e la capacità di gestire le situazioni più difficili. Non è un solo giocatore, per quanto sia il più bravo, a poter fare la differenza. È un insieme di fattori a dover funzionare”.