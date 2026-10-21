Juventus e Spalletti sotto esame, Valerio Bertotto: “È tra i più bravi in assoluto, può venirne fuori. Le voci non lo turbano”

“Stiamo parlando di uno degli allenatori più bravi in assoluto. Lo dico a ragion veduta, perché ho avuto modo di lavorarci assieme quasi quattro anni. Quello che è riuscito a trasmettere a tutto l’ambiente, ai calciatori e a tutti quelli che in quel momento facevano parte del nostro mondo, è stato tantissimo. Non posso che spendere parole positive nei confronti del mister per tutto quello che è e quello che è stato. In questo momento con la Juve sta facendo quello che ama di più sicuramente, cioè allenare. È evidente che qualche difficoltà la sta incontrando, ma questo può succedere a chi fa questo mestiere, lo so bene anche io. Nel senso che, nonostante tutto l’impegno, le competenze e la struttura che si ha, magari a volte le cose non vanno come uno immagina. Ma il mister ha sia la storia, sia la capacità che il bagaglio per venirne fuori, perché lui ha fatto benissimo ovunque è andato. Da parte mia posso rivolgergli solo grandi complimenti, al netto dei problemi che in questo momento la Juve sta palesando, perché è oggettivo. Però, gli auguro di trovare il bandolo della matassa e riuscire a sistemare le cose”.

La sconfitta interna contro la Lazio, un secco 3-0 a favore della squadra di Gennaro Gattuso, ha fatto scattare l’ennesimo campanello d’allarme in casa Juventus. L’inizio stagionale non è stato dei migliori, soprattutto in campionato: solo undici i punti conquistati in sette partite, la vetta della classifica è distante otto lunghezze, mentre il quarto posto è a quota quindici punti.

“Alla Juventus, una società che storicamente nasce per vincere, è chiaro che se non succede le nubi diventano nuvoloni. Ma non credo sia questo che lo turbi, anche perché è da decenni che convive con queste situazioni, saprà gestirle. Fare allenatore è un mestiere meraviglioso, ma allo stesso tempo ti mette in ogni momento sotto una lente di ingrandimento mostruosa, nel bene e nel male. Le valutazioni dovrà fare la società, qualora ritenga che il percorso non sia sufficiente. Io non posso fare altro che augurare al mister ogni bene e di trovare la strada maestra”.

Solo tanti complimenti e parole al miele per Spalletti, ma ce l’avrà un difetto? Ecco la risposta divertita di Bertotto:

“Sì, è permaloso, tanto permaloso. Però ce ne facciamo una ragione e gli vogliamo bene a prescindere”.

Infine, abbiamo chiesto all’ex difensore del suo futuro professionale, in attesa della chiamata giusta.

“Sono più che pronto, sto cercando di portare avanti il mio percorso nel migliore dei modi, alzando sempre di più la mia asticella, perché questo è quello che voglio. Non mi sono mai posto limiti da calciatore e tantomeno voglio farlo adesso da allenatore. Ci sono diverse cose che ho già declinato, ringraziando comunque per l’attenzione, a testimonianza del fatto che evidentemente il mio lavoro è apprezzato. Fortunatamente ci sono tante altre strade che stanno nascendo in maniera importante, quindi incrocio le dita”, ha concluso a Virgilio Sport.