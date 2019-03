Intrighi di mercato, in gioco Juve, Inter e Real

Un occhio al finale di stagione, un altro al mercato. Il Real Madrid è pronto a scatenarsi durante la finestra estiva di mercato. Zidane ha la necessità di rinnovare la rosa per presentarsi al via della prossima annata con un Real Madrid nuovamente di gran livello. Chiaramente, c’è tanto interesse per allestire un attacco atomico. Il nome più gettonato resta quello di Mbappè, l’uomo dei sogni da parte del popolo blanco.

Per poter investire, il Real ha, tuttavia, un gran bisogno anche di cedere. Diversi i grandi nomi che potrebbero lasciare Madrid. Si continua a parlare di Modric. Il Pallone d'Oro in carica, nonostante abbia dimostrato di essere legato ai blancos, continua a piacere molto all'Inter che, in estate, proverà, nuovamente, a strapparlo al Real. Nonostante l’età non più verdissima (33 anni), Modric resta uno dei migliori centrocampisti in circolazione. Il tecnico Zidane sarebbe interessato a Pjanic come eventuale sostituto di Modric. Il bosniaco, in forza alla Juventus, sarebbe il sostituto ideale del croato. Pjanic ha un contratto garantito con i bianconeri sino al 2023 ed è considerato un uomo cardine da Allegri ma, davanti ad una super offerta, potrebbe anche essere sacrificato.

Juventus che, dovesse perdere Pjanic, potrebbe prendere in considerazione di affidarsi ad un altro giocatore in uscita dal Real Madrid, ossia Kroos. Il tedesco, 29 anni, non sembra rientrare più nei piani della società blanca e si starebbe guardando attorno (tanti gli estimatori, soprattutto dalla Premier League). Il vero problema è rappresentato dall'elevato ingaggio. Il tedesco percepisce ben 20 milioni di euro, lordi, a stagione. Inoltre ha rinnovato anche da pochissimo il contratto. Insomma, per convincerlo a lasciare il Real, serviranno argomenti importanti.

SPORTAL.IT | 29-03-2019 10:05