Intrighi e contropartite clamorose: due grandi d'Europa sognano Pogba

A rendere più scoppiettante e imprevedibile il mercato estivo 2018, in verità caratterizzato da pochi colpi, Serie A esclusa, potrebbe essere il fatto che la chiusura della sessione non è più uniformata in tutta Europa come accaduto fino allo scorso gennaio. La rivoluzionaria decisione di anticipare la fine delle trattative a 24 ore prima dell’avvio dei vari campionati ha creato vere e proprie situazioni thrilling, come quella legata al futuro di Paul Pogba. Dopo appena due anni l’avventura bis del francese al Manchester United potrebbe essere finita, complice un rendimento non esaltante, ma soprattutto un rapporto conflittuale con José Mourinho. Il tempo però stringe, perché il mercato della Premier si chiuderà giovedì 9, alla vigilia del via del campionato. Non sarà facile neppure per uno specialista come Mino Raiola, agente di Pogba, imbastire un affare in appena tre giorni, perché se è vero che in uscita i club inglesi potranno continuare ad operare, è improbabile che Mourinho, già deluso per i mancati rinforzi, accetti di lasciar partire il centrocampista campione del mondo senza poterlo sostituire.

Al momento è dato sapere che il testa a testa tra i club che sognano 'Il Polpo' è tra Barcellona e Juventus. Ciascuna delle protagoniste della finale Champions 2015 a Berlino, con in campo proprio Pogba, ha buoni motivi per sperare: i blaugrana hanno pronti i 100 milioni non utilizzati per l’acquisto di Griezmaann e puntano ad affiancare Pogba a Vidal per rifare il centrocampo, mentre a Torino puntano sulla “nostalgia” di Paul verso la maglia bianconera, sull’attrazione chiamata Cristiano Ronaldo e sulla possibile cessione di Miralem Pjanic, che potrebbe produrre il cash necessario per l’ultimo grande colpo dell’estate, ma anche dare vita a un effetto domino potenzialmente clamoroso, perché il bosniaco potrebbe essere girato proprio al Manchester di Mourinho per velocizzare l’affare. I catalani si dicono tranquilli, così come Mino Raiola, che quasi sempre riesce a raggiungere, anche in extremis, gli obiettivi prefissati…

Calciomercato, le trattative di oggi LIVE

Calciomercato: il tabellone acquisti-cessioni

SPORTAL.IT | 06-08-2018 20:20