Intrighi Roma-Juventus, si blocca il mercato in uscita dei bianconeri

Il mercato “tardoestivo” 2020 è stato caratterizzato dalla difficoltà incontrate da tante big nello sfoltire i rispettivi organici. Le operazioni in uscita sono state ardue per tutti, con il risultato di condizionare anche alcuni movimenti in entrata, in qualche caso quelli di contorno, come per l’Inter, ma in altri, come sanno bene in casa Juventus, anche per affari di primaria importanza, come quello del nuovo centravanti destinato a prendere il posto lasciato da Gonzalo Higuain, volato all’Inter Miami.

A conti fatti nessuno degli esuberi della rosa dei campioni d’Italia, da Federico Bernardeschi a Douglas Costa fino a Sami Khedira, ha cambiato aria e lo stesso potrebbe succedere a Mattia De Sciglio. Il difensore esterno prodotto del vivaio del Milan sembrava a un passo dalla Roma, ma l’affare si è bloccato a causa del mancato passaggio al Genoa di Rick Karsdorp.

L’esterno danese, colpo di mercato dei giallorossi due estati fa, non si è mai ambientato nella Capitale ed è pronto ad un nuovo trasferimento dopo il proficuo prestito al Feyenoord, ma dopo che un intoppo dell’ultimo minuto, legato a delle commissioni, ha fatto saltare il passaggio all’Atalanta, che ha ripiegato su Piccini, ora ecco il colpo di scena legato al Genoa. Karsdorp non sembra infatti convinto della bontà dell’operazione e ha preso tempo.

Ovvio che il Grifone non sia disposto ad accettare molto, ma alla finestra c’è anche la Juventus, che aveva già raggiunto un accordo con la Roma per il trasferimento in giallorosso di De Sciglio, pronto a lasciare Torino dopo tre stagioni tra luci ed ombre per intraprendere una nuova avventura magari all’insegna di un minutaggio superiore, anche alla luce della recente partenza di Alessandro Florenzi, ceduto dalla Roma al Psg in prestito con diritto di riscatto, per provare a recuperare posizioni in ottica Nazionale nel borsino del ct Roberto Mancini in chiave Euro 2021.

La Juventus era pronta a incassare 10 milioni sottoforma di cessione a titolo definitivo o di prestito con obbligo di riscatto, denaro che potrebbe non essere reinvestito alla voce esterni, vista la presenza di Cuadrado, Alex Sandro, Danilo e Luca Pellegrini, tornato dal prestito al Cagliari nonché proprio ex Roma. Semmai, il denaro in arrivo da De Sciglio potrebbe essere versato proprio… alla Roma per l’affare-Dzeko, pronto a sbloccarsi appena Arkadiusz Milik scioglierà le riserve e accetterà il trasferimento dal Napoli alla Roma.

Calciomercato 2020, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE

OMNISPORT | 16-09-2020 23:16