Intrigo Icardi, spunta un like illustre al suo sfogo social

Nel giorno in cui l’amministratore delegato dell’Inter Beppe Marotta prova a gettare acqua sul fuoco della polemica tra la società e Mauro Icardi, che solo poche ore prima aveva subito una puntata significativa attraverso l’affondo di Luciano Spalletti nella conferenza stampa pre-Cagliari (“Parlo solo di chi c’è e ha a cuore l’Inter”) e la replica amareggiata dell’argentino attraverso un lungo post su Instagram (“Chi decide abbia rispetto”), ecco un nuovo episodio della telenovela, destinato a riaccendere le polemiche.

Il capitano della Juventus Giorgio Chiellini ha infatti messo il proprio “like” allo sfogo di Icardi. Un messaggio tutt’altro che subliminale, che segue quanto avvenuto lo scorso 15 febbraio, quando il difensore livornese ha iniziato a seguire Icardi sul social dedicato alle fotografie. Peraltro, oltre a quello di Chiellini, sono piovuti altri like illustri, come quello di Andrea Petagna e soprattutto di un giocatore dell’Inter, Kwadwo Asamoah. Peraltro ex juventino.

Un vero e proprio intrigo, destinato a dare sostanza alle voci che vogliono la Juventus interessata a Icardi, ipotesi già confermata dal ds bianconero Fabio Paratici, che ha prima ammesso di aver pensato all’argentino la scorsa estate, per poi non escludere un eventuale ritorno di fiamma in estate.

Una “provocazione” che ha scatenato la rabbia dello stesso Beppe Marotta, irato nei confronti dell’ex collaboratore alla Juventus e pronto a rispondere parlando del possibile interessamento dell’Inter verso Paulo Dybala, portato in bianconero proprio da Marotta.

Queste le parole del dirigente varesino prima della gara di Cagliari: “Di questo argomento se ne è parlato e se ne parla ancora. Non c'è molto da ricucire non essendo questa una rottura. Spalletti? Lui ha la sua visione. Devo dire che a volte si è creata una polemica ma noi siamo uniti, vogliamo raggiungere i nostri obiettivi che sono determinanti per la crescita della squadra".



SPORTAL.IT | 01-03-2019 21:20