Intrigo Inzaghi, Lotito rilancia

Il campionato di Serie A volge al termine e come da tradizione, prima che entri nel vivo il mercato dei calciatori, tocca a quello allenatori.

Club grandi e piccoli sono alle prese con conferme o svolte radicali, come quella che sembra in vista in casa Juventus dopo la separazione da Max Allegri.

La caccia alla successione del tecnico livornese è aperta e tra i candidati c’è anche Simone Inzaghi, sul quale però il presidente dei biancocelesti Claudio Lotito non sembra mollare la presa.

Entro la settimana che porterà alla fine del campionato, infatti, si svolgerà un incontro tra presidente e allenatore nel quale Lotito avanzerà al tecnico piacentino una proposta di rinnovo con sostanzioso aumento d’ingaggio: Inzaghi è attualmente sotto contratto con la Lazio fino al 2020 a 1,5 milioni netti più bonus.

Lotito è pronto ad alzare la posta per scongiurare il passaggio del proprio tecnico ai bianconeri.



SPORTAL.IT | 21-05-2019 20:56