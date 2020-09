Intrigo Suarez, i tifosi della Juve hanno una certezza

L’affare Suarez si sta trasformando sempre più in un intrigo. Quale sarà il destino del Pistolero? Dopo l’esame di italiano, sostenuto e passato a tempo di record, l’iter per l’ottenimento del passaporto sarà completato a tempo di record? E soprattutto, in quale formazione giocherà la prossima stagione: col Barcellona, con l’Atletico Madrid, con la Juve o con un’altra squadra italiana?

Suarez, Dzeko, Milik: il gran valzer degli attaccanti

La situazione dell’uruguaiano si inquadra anche nel bel mezzo del gran valzer degli attaccanti che sta facendo ballare procuratori, presidenti e punte da Napoli a Torino, passando per la Capitale. Ad aprire le danze ci ha pensato Milik, che s’è finalmente convinto a lasciare il Napoli per la Roma. L’arrivo del polacco in giallorosso ha liberato Dzeko per la Juve. Ma adesso la questione è diventata un’altra.

Affare sfumato o possibile doppietta?

L’approdo di Dzeko in bianconero significa automaticamente che Suarez sia ormai un affare sfumato per Paratici? E sono vere le voci che, dalla Spagna, parlano di un clamoroso interessamento dell’Inter per la punta in uscita dal Barcellona? I tifosi della Juventus hanno le idee chiare al riguardo. Altro che affare saltato oppure beffa di mercato a opera dei rivali nerazzurri, la certezza dei sostenitori della Vecchia Signora è un’altra.

Caso Suarez, le reazioni degli juventini

Ad alimentare sogni e speranze è stato lo stesso Suarez con il suo “Sì, possibile” in risposta a una domanda sul possibile approdo a Torino dei tifosi bianconeri che, a Perugia, si erano radunati per “incoraggiarlo” in vista dell’esame di italiano. “Per me arrivano entrambi”, twitta convinto un fedelissimo bianconero. “Se Dzeko non prende la 9 allora mi inizio a illudere che arrivi anche lui”, fa eco Quintino. Filippo fa i conti: “Il fatto che la Juve abbia portato a perdita la minus del Pipita nel bilancio 19-20 mi fa pensare che qualcosa bolla in pentola, e senza partenze eccellenti”. Axel invece è preoccupato: “Temo che per prendere Suarez e Dzeko insieme, possano sacrificare Dybala“.

SPORTEVAI | 18-09-2020 10:24