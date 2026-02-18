L'invasione dell'husky sulla pista di fondo a Tesero, la reazione delle atlete

Un simpatico esemplare ha deciso di salutare da vicino le atlete pronte a gareggiare: un fuori programma non previsto a Tesero oggi 18 febbraio

A suscitare stupore e anche una certa tenerezza è stato uno degli indiscussi protagonisti della mattinata olimpica de 18 febbraio. I dispositivi della Val di Fiemme, sulla magnifica pista di Tesero non hanno impedito, infatti, al cane di entrare in pista e fare la “sua” gara.

Le qualifiche della gara femminile, ingresso husky

Durante le qualifiche della gara femminile di sprint a squadre, questo magnifico esemplare di husky con un collare che lascia intendere di essere un animale domestico, accolto e seguito in famiglia, avrebbe fatto il suo ingresso e annusato una delle sportive pronte a fare il proprio debutto.

Atlete impassibili

Il cane ha accolto festante alcune atlete nei pressi della linea del traguardo e, in particolare si è concentrato sulla slovena Lucija Medja e sull’argentina Nahiara Diaz Gonzalez. Il fuori programma non ha destato reazioni di fastidio, ma le atlete hanno comunque poi visto allontanare il cagnolone che ha reso questa mattina ancora più inusuale la sua passeggiata mattutina.