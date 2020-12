A causa delle previsioni meteorologiche pessime per i prossimi giorni, in particolare per lunedì 28, il calendario delle gare maschili di Coppa del Mondo di Bormio sulla bellissima pista Stelvio è stato invertito.

Lunedì si sarebbe dovuta disputare infatti la discesa e martedì 29 il superG, ma la Federazione Internazionale dello Sci e gli organizzatori hanno deciso di invertire le date. Il superG andrà in scena lunedì, la discesa martedì.

OMNISPORT | 26-12-2020 18:28