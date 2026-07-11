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Invictus Games, Harry si cimenta nel basket in carrozzina e nel pickleball

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Il principe Harry è tornato nel Regno Unito, non senza polemiche. A pochi giorni dalla cocente sconfitta legale contro il Mail, il duca di Sussex si è recato a Birmingham per prendere parte a un evento di presentazione dell’edizione 2027 degli Invictus Games, i giochi dedicati ai militari veterani feriti. Presso il National Exhibition Centre di Birmingham, Harry si è cimentato nel basket in carrozzina; poi ha giocato anche a pickleball. Assente, invece, la moglie Meghan, che non parteciperà a nessun evento pubblico.

Invictus Games, Harry si cimenta nel basket in carrozzina e nel pickleball

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