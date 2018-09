Inzaghi a caccia del secondo miracolo

Dopo la vittoria contro la Roma, Filippo Inzaghi vuole fare il bis contro la Juventus. Ma in casa dei bianconeri per il Bologna sarà durissima: "Sembrava impossibile anche contro la Roma. Domani affronteremo la squadra probabilmente più forte d'Europa. Sarà una buona occasione per i giocatori più giovani andare a giocare in uno stadio così importante".

"Si parte 11 contro 11, con la mente sgombra. La squadra dovrà fare un grande match. Contro squadre del genere spesso non basta neanche la partita perfetta, ma non partiamo battuti".

SPORTAL.IT | 25-09-2018 13:15