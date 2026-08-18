Inzaghi abbandona il 3-5-2 e si è stancato di Benzema ma il francese va via solo se lo pagano per intero: tensione all'Al Hilal

L'ex tecnico dell'Inter prova il 4-3-3 in coppa e lascia fuori l'ex Pallone d'oro, il suo sogno è Ollie Watkins, attaccante dell'Aston Villa

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

La tensione sta raggiungendo livelli altissimi per Benzema all’Al -Hilal, la seconda squadra saudita in cui ha giocato l’ex Pallone d’oro dopo l’Al-Ittihad. Secondo alcune indiscrezioni Inzaghi non è più soddisfatto del bomber e vorrebbe cederlo ma se dovesse andarsene, il francese pretenderebbe il pagamento integrale dell’ultimo anno del suo stipendio di 2 milioni di sterline a settimana.

Inzaghi vuole Watkins

Secondo MaxiFoot il club saudita starebbe valutando la possibilità di cedere il trentottenne francese per rinnovare la rosa e puntare all’attaccante dell’Aston Villa Ollie Watkins. L’ex Real inizia a sentirsi un sopportato e accetterà solo se l’ultimo anno del suo contratto verrà pagato per intero, e questo si sta rivelando un ostacolo alla sua partenza. Watkins ha segnato 21 gol in 55 presenze con l’Aston Villa durante la stagione 2025-26, ha ancora due anni di contratto con il club inglese ed è stato oggetto di interesse da parte dell’Arsenal negli ultimi anni.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Benzema nervoso per il cambio

Le tensioni tra Benzema e il suo club sono emerse durante la vittoria per 4-2 dell’Al-Hilal contro l’Al-Faisaly venerdì sera. Nonostante avesse segnato in precedenza, Benzema è apparso visibilmente infastidito dopo essere stato sostituito a 20 minuti dalla fine dal giovane Kader Meite. Rivolgendosi ai media dopo la partita, Inzaghi ha cercato di smorzare le polemiche: “Ne abbiamo parlato dopo la partita. È normale che voglia giocare tutte le partite, e lo capisco perché anch’io ero un attaccante. In quel momento avevamo a disposizione un altro giovane giocatore, Kader Meite, che rappresenta il futuro del club. Ho scherzato con Karim dopo la partita e ho un rapporto di grande rispetto con lui. Non è solo un grande campione, ma anche un grandissimo professionista.”

Il tecnico cambia modulo

Sta di fatto che ieri Inzaghi non l’ha schierato titolare in coppa nella gara che l’Al-Hilal ha vinto contro l’Al-Raed, grazie a due gol della stella portoghese Ruben Neves: il primo su rigore al 13′ e il secondo con un potente tiro all’80’. Inzaghi ha schierato una formazione completamente diversa da quella utilizzata contro l’Al-Faisaly, lasciando fuori ben 8 giocatori e giocando con il 4-3-3 anzichè con il 3-5-2 che è sempre stato il suo marchio di fabbrica.