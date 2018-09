Inzaghi: 'Abbiamo sistemato le cose'

Zero punti in due partite contro Juventus e Napoli, sei nelle successive due contro Frosinone ed Empoli. Il cammino della Lazio esemplifica quanto può essere importante il calendario ad inizio stagione.

Dall’ultimo posto alla zona Europa League di una classifica comunque cortissima, Simone Inzaghi sorride dopo il successo del “Castellani”: “Era una partita per noi importantissima, sapevamo che affrontavamo una squadra che giocava un gran calcio e che veniva da un campionato stravinto – le parole del tecnico biancoceleste a 'Sky Sport' – Potevamo fare meglio nel primo tempo, ma nella ripresa siamo entrati in campo con un altro piglio e si è visto subito: peccato perché avremmo dovuto chiudere la gara, alla fine abbiamo rischiato di subire il pareggio. Abbiamo rimesso a posto la classifica, adesso inizia l’Europa League, non abbiamo un girone semplice e giocheremo ogni tre giorni: non possiamo fermarci".

SPORTAL.IT | 16-09-2018 21:20