Al Hilal, Inzaghi prepara la rivoluzione: via Benzema, dentro Martinelli. Dopo Gabriel Jesus, altra beffa per Allegri

La squadra del tecnico italiano firma uno degli affari dell’estate prelevando l’esterno dall’Arsenal. Sfuma un colpo sognato dal Napoli di Allegri con Gabriel Jesus che invece si accasa al Barcellona.

Per lui gli sport americani non hanno segreti: basket, football, baseball e la capacità innata di trovare la notizia dove altri non vedono granché

Simone Inzaghi prepara la rivoluzione in casa Al Hilal. Il tecnico italiano sogna una stagione di grandi trofei e si prepara a dare il benvenuto a una stella come Gabriel Martinelli mentre resta in bilico il futuro di Karim Benzema. Una giornata che ha visto anche l’addio di Gabriel Jesus all’Arsenal, destinazione Barcellona, e Allegri che aveva sognato un clamoroso doppio colpo resta con un pugno di mosche.

Martinelli all’Al Hilal

L’Arabia Saudita sembrava essersi presa una sessione di mercato di “riflessione”. Rispetto alle scorse stagioni i colpi roboanti con giocatori strappati alle migliori squadre europee sono stati decisamente meno. Ma evidentemente l’Al Hilal aveva voglia di fare qualcosa di spettacolare per mettere Simone Inzaghi nelle condizioni di competere al meglio e l’arrivo di Gabriel Martinelli va proprio in questa direzione. Secondo quanto riferisce Sky Sports UK, il giocatore si trasferirà in Arabia Saudita per una cifra complessiva che si aggira intorno ai 65 milioni di euro.

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L’addio di Benzema

Per un campione che arriva, ce n’è uno che invece potrebbe partire e si tratta di Karim Benzema. Secondo la stampa spagnola, l’arrivo dell’ala brasiliana potrebbe voler dire una partenza dell’ex attaccante del Real Madrid. Dalla Spagna rivelano infatti che il 38enne giocatore, che non ha alcune intenzione di appendere le scarpette al chiodo, potrebbe decidere di lasciare la squadra allenata da Simone Inzaghi. Nella scorsa stagione si era parlato di un rapporto non proprio idilliaco tra il tecnico italiano e il francese che però potrebbe comunque rimanere in Arabia Saudita con Al-Ittihad e e Al-Shabab sulle sue tracce. Qualche settimana fa era stato lo stesso Benzema a smentire le voci su una sua partenza ma l’arrivo di Martinelli potrebbe cambiare ancora le cose.

Allegri guarda e mastica amaro

Il mercato del Napoli non è stato esattamente esaltante in questa estate. I tifosi azzurri si aspettavano qualcosa di diverso dopo l’addio di Conte e l’arrivo in panchina di Allegri. Ma qualche momento per sognare c’è stato. Il nome che ha fatto alzare il livello dell’attenzione è stato quello di Gabriel Jesus, poi ancora di più a sorpresa quello di Gabriel Martinelli. Nel giro di una sola giornata però i due giocatori, ormai ex Arsenal, hanno trovato destinazioni decisamente diverse rispetto alla Campania con il primo che firmerà un contratto con il Barcellona e il secondo che si accasa all’Al Hilal. E ad Allegri non resta che rimanere a guardare.