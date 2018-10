Inzaghi ammette: 'Inter superiore alla Lazio'

Simone Inzaghi si è presentato ai microfoni di Sky Sport e ha ammesso la superiorità dell’Inter: “Non ci sono alibi per la partita di oggi, l’Inter ci è stata superiore e ha meritato la vittoria”.

“Dovremo essere bravi noi ad analizzare questa partita e imparare dai nostri errori. Siamo stati in partita fino al loro primo gol, poi abbiamo fatto fatica. Dovevamo sfruttare meglio le situazioni che ci sono capitate ma abbiamo trovato un super Handanovic. Non ricordo parate di Strakosha. Ma sicuramente – ha continuato il tecnico biancoceleste – dobbiamo migliorare per poter competere con le big del campionato”.

Su Milinkovic-Savic: “Stasera ha fatto una buona partita, sta crescendo. Ha provato a fare il suo come tutti. Stanchi da giovedì? Non credo che abbia influito. Abbiamo combattuto ad armi pari, visto che l’Inter ha giocato con il Barcellona”.

SPORTAL.IT | 29-10-2018 23:20