Inzaghi carica la Lazio: "Noi le finali le giochiamo bene"

Il tecnico della Lazio Simone Inzaghi ha parlato alla vigilia della gara di Champions League contro il Club Brugge. I biancocelesti per passare il turno devono almeno pareggiare con i belgi: “E’ come fosse una finale. Le finali solitamente le abbiamo giocate molto bene in questi anni… Per noi è una gara importante, che può valere la storia del club visto che sono 20 anni che non entriamo negli ottavi di finale”.

La Lazio non punterà al pareggio: “Assolutamente no, sappiamo che tipo di partita andremo a fare. Chiederò ai ragazzi di giocare con la mente libera, con la consapevolezza di essere forti e di poter battere il Bruges”.

La condizioni degli infortunati: “Oggi faremo allenamento, vediamo la rifinitura. Per Correa e Patric ci sono speranze, ma dobbiamo capire come risponderanno all’allenamento. Sicuramente non ci saranno Muriqi e Lulic”.

OMNISPORT | 07-12-2020 15:19