Inzaghi vuol vincere la Champions d'Asia per dimenticare quel 5-0 del Psg, Al Hilal a punteggio pieno

Dopo due ko in finale di Champions League l'ex tecnico dell'Inter ci riprova sulla panchina del club arabo: 4-0 all'Al-Shorta con due gol di Leonardo

Quelle due finali bruciano ancora, ma se il ko di Istanbul col City lasciò anche motivi d’orgoglio, la manita del Psg a Monaco dello scorso anno fa ancora male. Un 5-0 che ha avuto l’effetto anche di ridimensionare i risultati ottenuti negli anni all’Inter ma Simone Inzaghi sa come cancellare il dolore. Il detto chiodo scaccia chiodo gli si attaglia, l’allenatore piacentino punta ad alzare l’ACF Champions, il massimo trofeo per club asiatico, con il suo Al Hilal che sta viaggiando a gonfie vele.

A segno anche Milinkovic Savic

Il club arabo si è assicurato il passaggio nella zona Ovest come prima squadra a qualificarsi per il turno successivo dell’AFC Champions League, con una clamorosa vittoria per 4-0 contro gli iracheni dell’Al-Shorta. Questa vittoria ha permesso alla squadra di mantenere il record assoluto di 15 punti in cinque partite. I gol sono stati segnati da Marcos Leonardo (due colpi di testa al 44′ e al 73′), Sergej Milinkovic-Savic (anche lui di testa al 63′) e Joao Cancelo (92′).

Inzaghi fa esordire portiere francese

Nonostante avesse schierato una squadra composta in gran parte da riserve, l’Al-Hilal ha dominato la partita. Inzaghi, ha lanciato il portiere francese Mathieu Patoui al suo esordio in prima squadra. La difesa era composta da Cancelo, Coulibaly, Akchisek e Theo, mentre a centrocampo figuravano Kanno, Al-Malki, Milinkovic-Savic, Caio , davanti Malcom e Leo.

Al 24′, l’Al-Hilal ha avuto la sua occasione migliore e più pericolosa. Contropiede guidato da Malcom, palla a Leonardo, che si è girato e ha tirato ma il portiere ha respinto brillantemente. Una punizione appena fuori area, battuta da Savic, è finita di poco a lato al 26′. Successivamente tre gol sfiorati con Leo e Malcom. Il primo gol al 44′: il portiere respinge una conclusione di Malcom ma la palla torna verso di lui che crossa per il colpo di testa vincente di Leonardo.

Di Cancelo l’ultimo gol

Nella ripresa a dare la mazzata alla squadra irachena è stata l’espulsione di Ahmed Yahya per aver atterrato Caio al 61: doppio giallo per lui. Sugli sviluppi della punizione Cancelo ha servito a Milinkovic-Savic la palla del 2-0. Dieci minuti più tardi il tris firmato ancora di testa da Leonardo su assist di Nasser Al-Dawsari. Infine nel recupero eurogol di Cancelo dopo una cavalcata di 50 metri per il 4-0 finale.