Inzaghi: 'Come noi neppure la Juventus'

La Lazio sfrutta l’assist… della Juventus e rivendica la propria leadership in Europa.

Alla vigilia della trasferta di Reggio Emilia contro il Sassuolo, Simone Inzaghi ha infatti rimarcato con orgoglio il fatto che la sua squadra sia la prima italiana ad avere già strappato la qualificazione per la fase ad eliminazione diretta delle Coppe Europee con due settimane d’anticipo, obiettivo fallito dai bianconeri sconfitti dal Manchester: "Siamo i primi italiani in Europa già alla fase ad eliminazione. ciò dimostra il valore della rosa che ho a disposizione. I ragazzi sono stati bravi a lasciarsi alle spalle la sconfitta con l'Inter per tornare subito a dare il massimo",

Contro la squadra di De Zerbi però ci sarà da soffrire: "Il Sassuolo è la vera sorpresa del campionato. Fanno punti e giocano sempre a viso aperto. Sarà una partita complicata".

SPORTAL.IT | 10-11-2018 18:15