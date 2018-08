Inzaghi: "Con Lotito ci siamo fatti una risata"

Il tecnico della Lazio Simone Inzaghi è tornato sul video che riprende la sfuriata del presidente Claudio Lotito contro l'allenatore biancoceleste: "Di quel video se ne è parlato tanto. Penso che confronti tra allenatore e presidente siano all'ordine del giorno. E' successo, abbiamo avuto un confronto. Sono un tecnico che pretende tanto, da me stesso, dai miei giocatori e dalla società. L'importante è questi confronti siano utili e costruttivi e che poi, come successo in questo caso, si concludano con una risata nella chiamata successiva".

Sul valore della squadra: "Abbiamo più scelta rispetto agli anni passati, remando tutti nella stessa direzione possiamo toglierci molte soddisfazioni. Quest'anno abbiamo perso con il Napoli dove avremmo dovuto fare meglio. Abbiamo lavorato molto bene, dovremo fare una grande partita contro una squadra fantastica. Anche quest'anno, tutti insieme, faremo come gli ultimi anni".

SPORTAL.IT | 24-08-2018 15:25