Inzaghi e Benzema rovinano la festa di Ronaldo: tutto rinviato in Saudi League

Il successo contro l’Al Hazem permette all’Al Hilal di restare in corsa e rinviare l’aritmetico trionfo dell’Al Nassr. Decisivi Benzema, Marcos Leonardo e Rúben Neves

Un figlio che si chiama Diego e la tesi di laurea sugli stadi di proprietà in Italia. Il calcio quale filo conduttore irrinunciabile tra passione e professione. Per Virgilio Sport indaga, approfondisce e scandaglia l'universo mondo dello sport per antonomasia

La corsa al titolo in Saudi Pro League resta aperta e carica di tensione fino all’ultimo. L’Al Hilal risponde presente e rimanda la festa dell’Al Nassr di Cristiano Ronaldo con una vittoria pesante. La squadra guidata da Simone Inzaghi supera l’Al Hazem con un netto 3-0, ma il risultato non racconta tutte le difficoltà vissute in campo. Protagonista ancora una volta Karim Benzema, che continua a trascinare i suoi con gol e con la sua consueta leadership. A tre giornate dalla fine, il titolo resta un obiettivo complicato ma ancora matematicamente possibile.

Benzema apre, Al Hilal controlla

L’avvio di gara è tutto di marca Al Hilal, con un dominio territoriale evidente e ritmi subito elevati. Dopo pochi minuti, è Karim Benzema a sbloccare il risultato sfruttando al meglio un assist perfetto da calcio d’angolo. Il gol indirizza la partita, permettendo agli ospiti di gestire il possesso e imporre il proprio gioco. Le combinazioni offensive, guidate anche da Malcom e Theo Hernández, mettono in costante difficoltà la difesa avversaria. Nonostante ciò, il raddoppio tarda ad arrivare e il match resta più aperto del previsto.

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Bono salva tutto e tiene viva la corsa

Quando l’Al Hilal abbassa leggermente il ritmo, l’Al Hazem trova coraggio e spazi per colpire. Qui entra in scena Yassine Bounou, decisivo con una serie di interventi straordinari. Il portiere si rende protagonista soprattutto con una tripla parata che evita il pareggio e cambia l’inerzia del match. Anche su conclusioni successive si dimostra impeccabile, mantenendo il vantaggio dei suoi. Le sue prestazioni risultano fondamentali per evitare una rimonta che avrebbe complicato ulteriormente la corsa al titolo.

Marcos Leonardo e Neves chiudono i conti

Nel finale, l’Al Hilal ritrova brillantezza e concretizza la superiorità tecnica. Il giovane Marcos Leonardo firma il raddoppio, premiando una prestazione dinamica e incisiva. A tempo scaduto, Ruben Neves trasforma un calcio di rigore che fissa il risultato sul 3-0. La vittoria permette ai biancoblù di restare in scia dell’Al Nassr di Cristiano Ronaldo. Il titolo è rimandato: la lotta continua e promette un finale carico di tensione. I punti di distanza tra le due squadre restano comunque 5, non pochi a 4 giornate dalla fine.