Inzaghi è una furia: 'Pareggio inutile'

Non è certo felice Simone Inzaghi dopo il pareggio raccolto dalla sua Lazio sul campo della Fiorentina e che vede la sua squadra (che deve ancora recuperare la partita contro l'Udinese) momentaneamente superata in classifica da Torino e Atalanta.

"Sono molto arrabbiato per come ho visto giocare la squadra – ha ammesso ai microfoni di 'Sky Sport' il tecnico biancoceleste -. Nel primo tempo avremmo meritato di vincere e il risultato mi lascia amareggiato, le altre corrono e noi non abbiamo il tempo materiale per poterci fermare. Nella ripresa abbiamo perso ritmo e la Fiorentina, che è squadra in forma, ci ha messi in difficoltà".

"Peccato, perché abbiamo tirato cinque volte e poi abbiamo perso gol a causa di un contrasto perso sulla fascia. Il gioco espresso dai miei mi ha soddisfatto, ma torniamo a casa con un pareggio che non serve a nulla", la dura analisi di Inzaghi.

SPORTAL.IT | 10-03-2019 23:34