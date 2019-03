Inzaghi fa mea culpa su Milinkovic

La Lazio si conferma una delle squadre più in forma del momento passando in casa dell’Inter e tornando pienamente in corsa per un posto in Champions League.

L’allenatore dei biancocelesti Simone Inzaghi si complimenta con i suoi ai microfoni di 'Sky Sport': “Veniamo da un ottimo momento e lo abbiamo confermato nonostante durante la sosta abbiamo perso Radu e Patric. Ci voleva personalità per vincere a San Siro davanti a questo pubblico, peccato non aver raddoppiato visto che le occasioni le abbiamo avute, ma in difesa abbiamo fatto bene, concedendo solo traversoni gestiti bene dai miei centrali e da Strakosha".

Il ritorno ad alti livelli di Milinkovic ha rilanciato la squadra: "Abbiamo sempre fatto prestazioni ottime, con i giocatori migliori in campo stiamo tornando ai nostri livelli. Ora non dobbiamo fermarci e recuperare le energie per la Spal. Milinkovic? È arrivato a fine ritiro, avrei dovuto reinserirlo gradualmente. Ha subito un calo fisiologico, poi l'infortunio, sta tornando con quantità e qualità, dispiace non averlo avuto col Siviglia, saremmo voluti andare più avanti in Europa".



