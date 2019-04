Inzaghi: "Finale strameritata"

Simone Inzaghi è raggiante dopo la qualificazione della Lazio in finale di Coppa Italia: "Doveva essere più larga, è strameritata. Raggiungiamo la terza finale in tre anni, altre squadre con più aspettative non ce l'hanno fatta. Poi ci penseremo il 15 maggio, abbiamo cinque partite di campionato. Per preparare questa gara ho fatto vedere la scorsa partita di San Siro. Non avremmo meritato di perdere, anzi. Reina ha parato tutto, ma siamo stati bravissimi nell'azione del gol. Poi bravi a non subire quasi nulla".

"Non è facile arrivare alla terza finale, non c’era da ricostruire, zero, ma da raccogliere i cocci da una sconfitta venuta in quel modo con il Chievo. Giocando con quella concentrazione avremmo creato molto. Reina ha parato tutto".

"Avremmo dovuto forse fare gol anche nel primo tempo, c'è stato un bell'intervento di Reina su Correa. Abbiamo giocato molto bene a calcio, in uno stadio fantastico in una cornice bellissima".

SPORTAL.IT | 24-04-2019 23:20