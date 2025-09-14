Inzaghi salvato dal Var, frenata Al Hilal: esordio disastroso per Theo. Cosa ha fatto Retegui

Al Hilal fermato sull’2-2 dall’Al Qadsiah di Míchel: spettacolo e colpi di scena nella II giornata della Saudi Pro League. Male Theo, benino Retegui

Si ferma l’Al Hilal di Inzaghi alla seconda giornata della Saudi Pro League. Il club di Riyadh ha pareggiato 2-2 contro l’Al Qadsiah, squadra in cui gioca il bomber della Nazionale italiana Mateo Retegui e guidato dal tecnico Míchel, in una sfida che ha messo di fronte due delle principali candidate al titolo. Il racconto del match, come è andato l’esordio di Theo Hernandez e l’analisi della prestazione del bomber Retegui.

Inzaghi, difesa a tre mascherata: esordio Theo Hernandez

I padroni di casa hanno confermato il 4-2-3-1 che in fase difensiva si trasforma in un 5-3-2, con Rúben Neves a supporto della retroguardia. Novità assoluta l’esordio di Theo Hernandez, arrivato dal Milan per 25 milioni dopo una lunga corte dei top club europei. Molto deludente la prestazione del terzino sinistro che su 8 cross tentati ne ha realizzato soltanto uno. Inoltre, Theo Hernandez ha perso tutti i duelli possibili in 89′ di gioco.

L’Al Qadsiah ha, invece, proposto un classico 4-4-2, con la coppia d’attacco formata da Quiñones e Mateo Retegui. Esordio anche per gli acquisti Christopher Bonsu Baah (17 milioni) e Julian Weigl (8 milioni dal Borussia Mönchengladbach).

Primo tempo: Baah sorprende, Casteels decisivo

Gli ospiti hanno sbloccato il match già al 7’, grazie al guizzo di Bonsu Baah che ha insaccato alle spalle di Bono. L’Al Hilal ha reagito con pressione costante, ma senza incidere. L’occasione più nitida è arrivata al 30’ con il colpo di testa di Milinkovic-Savic, respinto da un grande intervento di Casteels. Al 39’ episodio nervoso: Koulibaly colpisce con una gomitata Nacho Fernández, senza però conseguenze disciplinari.

Dopo l’intervallo, l’Al Hilal ha trovato il pari al 49’ con Darwin Núñez, bravo a sfruttare l’assist di Malcom, al 100° gettone con il club. La gioia però è durata poco: un minuto più tardi Quiñones ha riportato avanti l’Al Qadsiah su imbeccata perfetta di Nández.

Il rigore di Neves salva l’Al Hilal

Al 70’ il VAR ha cambiato il destino della partita: fallo ingenuo di Bonsu Baah su Milinkovic-Savic e penalty assegnato da Martínez Munuera. Dal dischetto Neves non ha sbagliato, fissando il 2-2. Nonostante il forcing finale, l’Al Hilal non è riuscito a sfondare la difesa avversaria e scende al quarto posto a quota 4 punti in Saudi League.

Retegui in campo per quasi tutta la gara con l’Al Qadasiya

Buona la prestazione anche di Mateo Retegui seppur il bomber non sia riuscito a trovare la rete ed a trascinare i suoi compagni alla vittoria. Per l’ex Atalanta sono 88 i minuti in campo contro l’Al Hilal di Inzaghi: l’attaccante oriundo ha completato il maggior numero di dribbling in tutta la gara ma è stato poco supportato ed isolato in avanti. Inoltre, per Retegui sono positive le statistiche nei duelli con il 70% delle vittorie. La gara, inoltre, è stata condizionata anche da un’ammonizione per l’italo-argentino al 59′ di gioco.