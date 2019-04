Inzaghi ha la ricetta per ripartire

Dopo il brutto e inatteso ko contro il Chievo che ha allontanato il gruppo delle squadre in lotta per un posto in Champions League, la Lazio cerca riscatto nella semifinale di ritorno di Coppa Italia.

Lo 0-0 dell’andata in casa contro il Milan offre alla squadra di Inzaghi la possibilità di giocare per due risultati, ma il tecnico non vuole sentir parlare di attendismo: “Affronteremo una grande squadra, in questi anni le gare disputate contro i rossoneri sono sempre state molto tirate. Dovremo esser bravi ad esser propositivi indirizzando a nostro favore gli episodi" ha detto l'allenatore in conferenza stampa alla vigilia della gara di San Siro, prima di tornare sulla gara del sabato di Pasqua.

"Si è parlato molto della brutta figura fatta con il Chievo, ora c'è voglia di riscatto nello spogliatoio. Domani ci giochiamo tanto della nostra stagione, vogliamo prenderci una finale che per noi rappresenta un grande obiettivo. Facciamo parlare il campo”.

SPORTAL.IT | 23-04-2019 16:34