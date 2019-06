Filippo Inzaghi sta per ufficializzare il suo approdo a Benevento come nuovo allenatore degli Stregoni. L'ex attaccante del Milan ha trovato l'accordo per la risoluzione del contratto che lo legava con il Bologna, riporta Sky.

SuperPippo è ora a un passo dalla firma con il club campano, con cui punterà subito alla promozione in serie A.

SPORTAL.IT | 21-06-2019 21:45