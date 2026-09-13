Inzaghi ha trovato il suo Ronaldo, altro che Benzema: l’Al Hilal vola, staccato l’Al Nassr

Al Nassr, solo un pari con l’Al Khaleej: Cristiano Ronaldo resta a secco. L’Al Hilal vola con Martinelli e Watkins, protagonisti nel 6-0 all’Al Taawoun.

Un punto che sa di occasione persa. L’Al Nassr non va oltre il pareggio contro l’Al Khaleej e perde terreno nella corsa al titolo. CR7 resta a secco, mentre l’Al Hilal di Simone Inzaghi travolge l’Al Taawoun 6-0 con una super prestazione della coppia arrivata dalla Premier League e vola in vetta.

Passo falso di CR7

L’Al Nassr rallenta contro l’Al Khaleej e vede allontanarsi l’Al Hilal a +2. La squadra di Ange Postecoglou ha dovuto accontentarsi di un 1-1 al termine di una gara complicata, nella quale Cristiano Ronaldo non è mai riuscito a trovare la giocata decisiva.

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L’Al Khaleej ha impostato la partita sulla compattezza, lasciando il pallone agli avversari e puntando soprattutto sulle ripartenze. L’Al Nassr ha comandato il possesso, ma senza riuscire a trasformare il controllo territoriale in occasioni concrete. Il primo pericolo è arrivato proprio per un errore della squadra ospite. Iñigo Martínez è scivolato sotto pressione, dando il via a una situazione pericolosa. Fulgini ha superato Bento, ma Al Nasser è riuscito a salvare sulla linea, evitando il vantaggio dei padroni di casa.

Il gol, però, è arrivato poco dopo. Prima dell’intervallo, su una situazione da calcio d’angolo studiata nei dettagli, Omar Mascarell ha trovato il tempo giusto per inserirsi sul secondo palo e battere Bento di testa. Una conclusione a parabola che ha premiato l’organizzazione dell’Al Khaleej e mandato la squadra di casa negli spogliatoi avanti 1-0.

Cristiano Ronaldo non decisivo

Nella ripresa l’Al Nassr ha aumentato la pressione, alzando il baricentro e costringendo gli avversari a difendersi sempre più bassi. Cristiano ha provato a uscire dalla morsa della difesa, alternando la posizione da centravanti a quella di regista offensivo, cercando di partecipare maggiormente alla costruzione.

La partita, però, continuava a sfuggire agli uomini di Postecoglou. Il muro dell’Al Khaleej sembrava reggere, fino alla giocata che ha rimesso tutto in equilibrio. Il tecnico dell’Al Nassr ha pescato dalla panchina la soluzione giusta: pochi minuti dopo il suo ingresso, Al Hamdan al 72′ ha raccolto una giocata di Iñigo Martínez e ha trovato l’incrocio dei pali con un destro preciso. 1-1 e partita nuovamente aperta.

Nel finale l’Al Nassr ha provato il tutto per tutto. João Félix è andato vicino al gol della vittoria, trovando però la respinta di un difensore. Nei minuti di recupero, poi, è arrivata anche la richiesta di un calcio di rigore per un presunto tocco di mano, ma l’arbitro ha lasciato correre. Il fortino dell’Al Khaleej ha resistito fino al triplice fischio. Per Cristiano Ronaldo e compagni è un pareggio pesante, soprattutto alla luce della marcia dell’Al Hilal.

Martinelli scatenato con l’Al Hilal

Se Cristiano rallenta, Gabriel Martinelli sull’altro fronte accelera. L’Al Hilal ha risposto con una prestazione devastante, travolgendo 6-0 l’Al Taawoun e lanciando un messaggio chiarissimo alla concorrenza per la prima volta dalla venuta di Inzaghi in Arabia.

Il brasiliano è stato il grande protagonista della serata con una tripletta, confermando di essere diventato rapidamente uno dei riferimenti offensivi della squadra allenata da Simone Inzaghi. Dopo l’addio di Karim Benzema, l’Al Hilal aveva bisogno di nuovi protagonisti: Martinelli sembra pronto a raccogliere l’eredità del francese.

Accanto al brasiliano brilla anche Ollie Watkins. L’ex attaccante dell’Aston Villa ha firmato una doppietta, aggiungendo anche due assist a una prestazione da assoluto protagonista. I due nuovi acquisti hanno quindi confezionato una serata da copertina: Martinelli ha segnato tre volte, Watkins ha partecipato direttamente a quattro delle reti della squadra. Una coppia costruita pescando a piene mani dalla Premier League e che sta iniziando a cambiare volto all’attacco dell’Al Hilal.

La serata è stata completata dalla rete di Sultan Mandash, per un 6-0 che ha permesso alla formazione di Inzaghi di consolidare il primo posto.

Il messaggio ad Ancelotti

La tripletta assume un significato particolare anche guardando alla nazionale brasiliana. Martinelli è infatti rimasto fuori dalle convocazioni di Carlo Ancelotti. Una scelta che inevitabilmente alimenta il dibattito, considerando il livello mostrato dall’ex Arsenal nelle prime uscite in Arabia Saudita.

Il brasiliano ha risposto sul campo nel modo migliore possibile. La sua nuova avventura è partita con il piede giusto e, dopo quattro partite, il rendimento racconta già di un giocatore centrale nel progetto dell’Al Hilal.

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